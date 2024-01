RoboCop: Rogue City hat jetzt New Game Plus - Das steckt alles im neuen Update.

Ab sofort könnt ihr RoboCop: Rogue City im neuen New-Game-Plus-Modus spielen.

Es ist nur eine der Neuerungen, die das aktuellste Update für den Shooter zu bieten hat.

Was bringt das Update noch?

Neben New Game Plus erhaltet ihr noch den neuen Schwierigkeitsgrad "There Will be Trouble", der nicht danach klingt, als wäre er einfach.

Sobald New Game Plus für euch verfügbar ist, könnt ihr außerdem den neuen, goldenen Auto-9-Skin erhalten.

Ferner wurden einige Probleme behoben, etwa dass der Schussmodus nicht korrekt zurückgesetzt wird, wenn ihr Innenbereiche verlasst. An anderen Stellen wurden mehr Auto-9-Chips und -Boards hinzugefügt.

Ebenso sollte RoboCops rechte Hand nicht mehr verschwinden, wenn er einen menschlichen Gegner packt. Und die Untersuchung des gestohlenen Fahrzeugs sollte nicht mehr übersprungen werden, wenn Ben sofort das Schließfach öffnet.

Aktuell bekommt ihr RoboCop: Rogue City übrigens noch günstiger auf Steam. Bis zum 27. Januar 2024 ist es dort mit 30 Prozent Rabatt zu haben, kostet euch also 34,99 Euro statt 49,99 Euro.