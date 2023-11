Dragon’s Dogma 2: Euer nächstes Lieblingsspiel erscheint schon am 22. März 2024

Capcom hat große Erwartungen an Dragon’s Dogma 2, gestern flankierte man die Ankündigung des Release-Termins sogar mit einem eigenen Video-Showcase, in dessen Rahmen man noch eine Menge mehr zum Spiel erfuhr und neue Eindrücke gewinnen konnte.

Zunächst das Wichtigste: Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März 2024

Wollt ihr das Showcase selbst noch einmal schauen, so könnt ihr das hier tun, wir waren so frei, zu der Stelle im Video zu skippen, an der es um Dragon's Dogma2 geht:

Dragon's Dogma 2 Main Trailer

Was verrät uns das Showcase sonst noch über Dragon's Dogma 2?

Capcoms Dragons Dogma 2 Showcase Reicht euch der Trailer, so findet ihr ihn hier:

Neben der Tatsache, dass die nächsten fast vier Monate für mich sehr, sehr hart werden dürften, zeigt das Material, dass es vor allem Technisch und in Sachen Spektakel um das Action-Rollenspiel sehr gut bestellt ist.

Die Kämpfe, die ihre Kraft mit geschickten Einsatz von Hitstop - kurzen Unterbrechungen der Animationen der Spielercharkters, wenn er einen Feind trifft - bestens an den Spieler übermitteln, sehen immer noch nach viel, viel Spaß aus. Und ich liebe diesen neuen Zauberer, der durch das Wirbeln einer Art von Weihrauchfass einen Drachen aus Eis und Nebel beschwört, denn wie könnte man den Typen hier nicht wahnsinnig cool finden:

Dafür, dass dieses Spiel unter Mitwirkung des Devil May Cry Hauptverantwortlichen Hideaki Itsuno entstand (und der Nahkampf ist wirklich extrem cool), war und ist der Magieeinsatz einfach brillant und mächtig.

Außerdem gibt es einen neuen Riesengegner im Koloss von Knossos-Format, der ganze Fortmauern platt trampelt.

Weiterhin ist durch das Showcase mittlerweile bestätigt, dass Dragon's Dogma 2 in der gleichen Welt wie im ersten Teil spielt, allerdings in einer parallelen Version davon.

Bei mir hat die Präsentation die ohnehin schon große Vorfreude auf Dragon's Dogma 2 noch weiter angefacht. Und das, obwohl ich es schon gespielt habe.