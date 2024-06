Du liebst Segas Mini Konsolen? Zumindest für dieses Jahr gibt es schlechte Nachrichten

Seid ihr ein Fan von Segas bisherigen Mini-Konsolen? In dem Fall gibt es erst einmal leider schlechte Nachrichten.

Anlässlich des zweijährigen Jubiläums des Mega Drive Mini 2 hat sich Produzent Yosuke Okunari auf X zu einer möglichen weiteren Mini-Konsole geäußert.

Keine neue Mini-Konsole von Sega im Jahr 2024

Okunari bestätigt in seinem Beitrag, dass es keine Pläne gibt, eine weitere Mini-Konsole in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Fans ermutigt er dazu, sich noch einmal die Ankündigung der Konsole von 2022 anzuschauen.

セガの設立記念日といえば、早いもので #メガドラミニ 2の発表会から今日でちょうど2年経ちました。私は今年も何も発表はありませんが、2年も経つといろんなことを忘れてると思うので、この番組を改めて久しぶりに観直すと、また楽しく見られると思いますよ! https://t.co/XK4NAYJrPa — Yosuke Okunari /奥成洋輔 (@okunari) June 3, 2024

"Ich glaube, dass man nach zwei Jahren vieles vergisst, und wenn man sich das Programm nach langer Zeit wieder ansieht, wird es einem sicher wieder gefallen!", schreibt er (via Time Extension).

Vergangenes Jahr hatte Sega eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, welche Mini-Konsole sich die Fans als nächstes wünschen.

Bei dieser Umfrage ging der Sega Saturn als Sieger hervor, gefolgt von der Sega Dreamcast und einem möglichen dritten Mega Drive Mini.

Segas Präsident und COO, Yukio Sagano, dämpfte damals jedoch gleich die Erwartungen, denn der "Sega Saturn ist erstaunlich leistungsstark, sodass die Schwierigkeit der Miniaturisierung [...] hoch ist."

"Ich glaube nicht, dass es darum geht, zu sagen: 'Lasst uns ein Weitere machen, weil es sich gut verkauft' - es sieht so aus, als würde es noch etwas länger dauern. Ich würde gerne darüber nachdenken, wenn wir in einer Situation sind, in der wir es offen zusammen mit Leuten entwickeln können, die den Sega Saturn und Dreamcast immer geliebt haben."