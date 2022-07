Sega Mega Drive Mini 2 für Nordamerika bestätigt

Sega hat sein Mega Drive Mini 2 jetzt auch für Nordamerika bestätigt.

Die Mini-Konsole soll dort am 27. Oktober 2022 auf den Markt kommen, also am gleichen Tag wie in Japan.

Und was ist mit Europa?

Zu einem Launch in Europa liegen uns bisher noch keine offiziellen Informationen vor. Es wäre aber überraschend, wenn Sega hier auf eine Veröffentlichung verzichtet.

Das Mega Drive Mini 2 umfasst sowohl Mega-Drive- als auch Sega-CD-Spiele und wird mit mehr als 50 Titeln ausgeliefert.

Mehr zum Thema:

Nachfolgend seht ihr die ersten bestätigten Titel für Nordamerika: