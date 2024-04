Slay the Spire 2 kommt! 2025 wird ein großes Jahr für Deckbuilder-Fans

Slay the Spire, eines der beliebtesten Roguelike-Deckbuilder, erhält 2025 eine Fortsetzung. Entwickler Mega Crit bringt Slay the Spire 2 nächstes Jahr allerdings erst in den Early Access. Dennoch ein großer Grund zur Freude für alle, die Deckbuilder genauso lieben wie ich.

In mir macht sich etwas Hype breit, bei euch?

Mit einer neuen Spiel-Engine wird Slay the Spire 2 "von Grund auf neu geschrieben". So erhält die Fortsetzung nicht nur eine völlig neue Grafik, sondern soll auch für Modder mehr Möglichkeiten bieten.

"The Spire ist nicht mehr das, was es einmal war. Es warten ganz neue Feinde, Ereignisse und Schätze auf euch, während sich die Räume und Gegenstände, die ihr entdeckt, bei jedem Spiel verändern...", heißt es auf der neuen Steam-Seite zum Spiel.

"Probiert riskante Builds aus oder gehe auf Nummer sicher, während ihr unzählige verschiedene Strategien erforscht, euch in merkwürdigen Szenarien wiederfindet und euch den Bossen jedes Aktes stellt", heißt es weiter. Wer möchte, kann Slay the Spire 2 jetzt schon auf die Steam-Wunschliste verfrachten.

Erste Bilder und einen ersten Trailer gibt es bereits und es sieht ganz nach dem alten Slay-the-Spire-Spaß aus - nur hübscher und mit neuen düsteren Kreaturen. Game Clips and Tips hat den Trailer hochgeladen: