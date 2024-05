Slipknot x Shin Megami Tensei 5 ist die Zusammenarbeit, von der ihr nicht wusstet, dass ihr sie braucht

Okay, im Grunde ist das nur eine Marketing-Aktion unter vielen und ich bin nicht sicher, welchen Beitrag die Metal-Band Slipknot selbst noch zu dieser Kollaboration mit Atlus anlässlich Shin Megami Tensei 5: Vengeance, zu leisten gedenkt. Aber den Masken-Macher der Band drei Dämonen aus dem Spiel anfertigen und uns dabei zuschauen zu lassen, das ist schon ziemlich cool. Ganz egal, ob man persönlich Slipknot schon einer Weile entwachsen ist.

In diesem ersten Video geht es tatsächlich nur darum, wie Jim Ojala von Ojala Productions Latex-Masken zu Loup-Garou, Daemon und Gurulu anfertigt, was deutlich mehr Arbeit ist, als ich je gedacht hätte. Ein zweites Video, in dem die Band auch selbst vorkommen wird, stellt die Pressemeldung ebenfalls in Aussicht. Vielleicht erzählen sie uns dann ein bisschen mehr darüber, warum man genau diese Partnerschaft einging und wo sie die Parallelen sehen. Die Pressemeldung spricht von einer Gemeinsamkeiten bei “Optik und Stimmung”.

Bis hierhin ist das hier aber schon ganz interessant. Seht selbst:

Außerdem wüsste ich gerne, was ich tun muss, um die Garulu-Maske zu bekommen?

Shin Megami Tensei 5: Vengeance ist eine massiv erweiterte Version des Basisspiels von 2021 und soll am 14. Juni 2024 erscheinen. Hinter dem Begriff Vengeance verbirgt sich kompletter zweiter “Geschichtsstrang”, wie die Pressemeldung die zweite Story nennt. Das SMT 5 Kampagne, die wir kennen, nennt sich hier “Buch der Schöpfung”, während die neue Geschichte auf den Namen “Buch der Vergeltung” hört.

Neben einer neuen, “dramatischen” Geschichte und “völlig neuen” Charakteren gibt es auch ein neues Spielgebiet zu entdecken, einen neuen Dungeon sowie ein verfeinertes Kampfsystem. “Neue Erfahrungen mit Dämonen und verbesserte Welterkundung” sollen das Paket abrunden. Außerdem spricht Atlus von zugänglicherem Gameplay. Welche Form das genau annimmt, die Info bleibt der Text allerdings schuldig.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance erscheint auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam.