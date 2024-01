The Last of Us Part 2 Remastered: So funktioniert das Upgrade auf PS5

Am 19. Januar 2024 erscheint Naughty Dogs Remaster für das düstere The Last of Us Part 2. Wer das Originalspiel besitzt und in zwei Wochen die Remaster-Version zocken möchte, fragt sich bestimmt schon, wie das mit dem Upgrade funktioniert. Der Entwickler klärt endlich auf.

Wer eine Disc besitzt, muss jetzt aufpassen

Auf X oder Twitter, wie ich es immer noch viel lieber nenne, hat Naughty Dog eine kleine Erklärung hinterlassen, wie das Upgrade funktioniert. Wie wir bereits wissen, kostet die Remastered-Version für Besitzer des Originalspiels nur 10 Dollar. Spielt ihr digital, ist das Ganze sehr einfach und schnell erledigt. Ihr geht in den PlayStation Store und zahlt das geforderte Geld.

Wondering how the $10 USD upgrade for #TLOU2Remastered works?



Just go to PS Store once the game launches on January 19 to upgrade. Owners of PS4 disc copies must insert them into their PS5 with a disc drive to download and play the digital version. Price may vary by country. pic.twitter.com/9mXoKUNjgN — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 5, 2024

"Gehe einfach in den PS Store, sobald das Spiel am 19. Januar auf den Markt kommt, um das Upgrade durchzuführen", schreibt das Studio auf X. Wer jedoch die PS4-Disc besitzt, muss einen kleinen Mehraufwand betreiben.

"Besitzer einer PS4-Disc-Kopie müssen diese in ihre PS5 mit Disc-Laufwerk einlegen, um die digitale Version herunterladen und spielen zu können." Auf der offiziellen Website heißt es, dass Besitzer der PS4-Version jedes Mal in die PS5 einlegen müssen, um das Remaster herunterzuladen oder zu spielen.

Beachten solltet ihr auch, dass PS4-Disc-Besitzer die Vergünstigung nicht erhalten können, wenn diese nur eine digitale PS5 besitzen und den Vollpreis von 49,99 Euro zahlen müssen. Spielstände werden mit jeder Methode übernommen. Naughty Dog fügt außerdem hinzu, dass der Preis je nach Land variieren kann.