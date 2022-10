Sony hat offenbar die Ablaufdaten seiner PlayStation-Plus-Spiele entfernt

Still und leise soll Sony die Ablaufdaten der Titel in PlayStation Plus entfernt haben. So könnt ihr nicht mehr auf den Tag genau sehen, wann Spiele aus dem Programm ausscheiden. Zuvor hat das Unternehmen ein genaues Datum angegeben, an dem ein Game den Dienst verlässt.

Zum Glück könnt ihr euch den Magen nicht daran verderben

Komplett im Dunkeln lässt euch Sony trotzdem nicht, denn Spiele, die auf dem Weg aus dem Service sind, werden weiterhin in einer kleinen Liste im Katalog mit dem Titel "Letzte Chance zu spielen" aufgeführt.

In dieser Registerkarte mit den letzten Chancen wird aktuell Rez Infinite angezeigt - wie lange euch noch zum Spielen bleibt, weiß nun niemand mehr. Eine Stunde, einen Tag, eine Woche? Ein Risiko, das durch den Wegfall des Datums besteht und dem sich die Abonnenten von PS Plus jetzt stellen müssen.

Auch in den Blogbeiträgen nennt Sony die Verfallsdaten der PS-Plus-Spiele nicht, schreibt Pushsquare in einem kürzlichen Artikel. Xbox hingegen geht transparent mit diesem Thema um und nennt euch zu jedem Game das exakte Datum, an dem der Titel den Service verlässt.

Bisher hat Sony noch keine Stellung zu diesem Thema genommen. Wie steht ihr dazu? Ist euch ein die Nennung eines endgültigen Datums wichtig oder reicht es euch, die entsprechenden Titel in die "Letzte Chance zu spielen"-Kategorie einzusortieren?