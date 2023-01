Sports: Renovations von Robert Lewandowskis Studio lässt euch alte Sportanlagen restaurieren

Statt selbst zum Spitzensportler zu werden, könnt ihr in Sports: Renovations auch ein bodenständiges und gemütliches Ziel verfolgen. Ihr restauriert ganz in Ruhe alte Sportanlagen und verdient euch so eure Taler.

Rettet eurem alten Lieblingssportplatz

Der Titel wird von Goat Gamez entwickelt, ein Studio von Movie Games und dem polnischen Fußballspieler Robert Lewandowski und erscheint für den PC.

Mit Sports: Renovations verleiht ihr Sportplätzen neues Leben. Ihr könnt Turnhallen, Sportplätze, Schwimmbäder oder Spielfelder wieder auf Vordermann bringen. Schlussendlich ist auch der alte Basketballplatz in eurer eigenen Heimat an der Reihe, der droht, von einem großen Bauunternehmer platt gemacht zu werden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch das eigene Hauptquartier könnt ihr erweitern, aber auch Trophäen und Erinnerungsstücke sammeln. Um die Plätze zu neuem Glanz zu verhelfen, sammelt ihr Müll, säubert die Wände, repariert Geräte und dekoriert die Anlagen. Lasst den Wandfarben, Pinseln und eurer Fantasie freien Lauf.

Insgesamt gibt es zwei Modi. Ihr könnt dem Bauunternehmer im Kampagnenmodus das Leben schwer machen oder euch im freien Modus so richtig austoben. Während der Kampagne schaltet ihr Nebenmissionen und neue Vorteile frei.

Ein genaues Release-Datum für diese Sportsimulation gibt es nicht. Sicher ist nur, dass Sports: Renovations noch in diesem Jahr erscheinen soll.