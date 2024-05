Square Enix will seine Blockbuster künftig auf mehrere Plattformen bringen

Square Enix will auf einen neuen "aggressiven" Geschäftsplan setzen. Dieser sieht vor, AAA-Spiele direkt zum Relese auf mehreren Plattformen zu bringen. Der Entwickler setzt diese Strategie für drei Jahre an und will dadurch "langfristiges Wachstum" erlangen.

Square Enix setzt auf mehrere Plattformen

Eine Multiplattform-Strategie soll es also sein, heißt es in einem Business-Plan, von der Videogameschronicle berichtet. Diese Strategie soll Nintendo-Plattformen, PlayStation, Xbox und PCs umfassen. So sollen mehr Kunden die Titel des Studios spielen können.

Plattformexklusivitäten, wie die von Final Fantasy 7 Remake und Rebirth scheinen also nicht mehr allzu attraktiv für Square Enix zu sein. Möglicherweise könnte der Entwickler und Publisher auch einige seiner früheren Titel auf andere Plattformen bringen.

An einer anderen Stelle des Dokuments heißt es, dass Square Enix von nun an "von der Quantität zur Qualität übergehen" möchte. Die kommenden Spiele sollen für "Spannung sorgen und die Loyalität zu unserer Marke stärken, wobei die oberste Priorität darin besteht, unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern".

Die wichtigsten Franchises sollen mit "regelmäßigen Veröffentlichungen von AAA-Titeln" ausgebaut und die Fangemeinden dadurch gestärkt werden.