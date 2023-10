Der Early Access des Battle-Royale-Racers Stampede: Racing Royale beginnt nicht mehr in diesem Jahr.

Stattdessen erfolgt der Startschuss nun erst zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt im kommenden Jahr.

Wann geht Stampede: Racing Royale in den Early Access?

Nach Angaben von Entwickler Sumo Digital und Publisher Secret Mode ist der Early-Access-Start nun für die erste Jahreshälfte 2024 geplant.

Die Verschiebung folgt auf den "erfolgreichen Abschluss" des dritten öffentlichen Playtests.

"Erstens machen wir diese Änderung, um euch ein Spiel zu bieten, von dem wir glauben, dass es dem entspricht, was ihr sehen wollt", heißt es. "Viele Ergänzungen und Verbesserungen, die für den Early Access wichtig sind, befinden sich derzeit in der Entwicklung, und einiges davon ist noch nicht ganz auf dem Niveau, das wir uns wünschen oder das ihr verdient. Unser Team hat so viel Liebe in Stampede gesteckt, und wir sehen, wie sehr ihr euch darauf freut. Wir würden es hassen, wenn es hinter dem zurückbleibt, was von uns gebraucht und erwartet wird."

"Zweitens ist dies die beste Entscheidung für unser Team. Wir sind ein Studio, das sich ernsthaft um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmert. Wir werden niemanden zwingen, auf eine ungesunde Art und Weise zu arbeiten, um Ziele und Deadlines zu erreichen. Die Verschiebung des Early Access stellt sicher, dass unser großartiges Team gesund bleibt und unterstützt wird, damit es das tun kann, was es am besten kann."

Das alles ändert nichts an der Tatsache, dass Konsolenversionen für das Jahr 2024 geplant sind. Nähere Details liegen aber auch dazu noch nicht vor.

Ob es bis zum Early-Access-Start weitere Playtests geben wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.