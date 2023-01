Star Trek: Elite Force 2 - Alle Cheats und was ihr dafür bekommt

Auch im Shooter Star Trek: Elite Force 2 nehmt ihr wieder Phasergewehr und Co. in die Hand und legt euch allerlei Feinden aus dem Star-Trek-Universum an. Wer möchte, kann dabei auch ein wenig schummeln und sich Vorteile verschaffen.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, welche Cheats es für Star Trek: Elite Force 2 gibt und wie ihr von ihnen profitieren könnt!

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Star Trek: Elite Force 2?

Voraussetzung für die Verwendung der Cheat Codes ist, dass ihr Star Trek: Elite Force 2 mit einem bestimmten Parameter startet.

Ihr müsst beim Start über die Spieldatei die beiden Parameter +seta developer 1 +set sv_cheats 1 ergänzen, damit ihr im Spiel selbst die Konsole öffnen könnt, um die einzelnen Cheat Codes einzugeben.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Trek: Elite Force 2?

Habt ihr alles richtig gemacht und Star Trek: Elite Force 2 mit den zusätzlichen Parametern gestartet, solltet ihr mittels ^ die Konsole öffnen können. Dort ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Allgemeine Cheat Codes

Cheat Effekt GOD Ihr werdet unverwundbar HEALTH X Eure Lebensenergie wird auf den Wert X (1 bis 9999) gesetzt GIVE ALL Ihr erhaltet alle Waffen NOCLIP Ihr könnt durch Wände laufen NOTARGET Gegner greifen euch nicht an CG_3RD_PERSON 0 oder 1 Aktiviert und deaktiviert die Third-Person-Kamera ECHO X Ein bestimmter Text (statt X einsetzen) wird in die Konsole geschrieben KICK X Wirft den jeweiligen Spieler oder Bot (statt X einsetzen) aus dem Multiplayer-Spiel TAUNT 1 oder 2 Führt eine Beleidigung im Mehrspieler-Modus aus RECORD Eine Demo wird aufgezeichnet STOPRECORD Die aufgezeichnete Demo wird beendet DEMO Spielt die aufgezeichnete Demo ab PLAYSONG Musik wird abgespielt FREEZE Das Spiel wird eingefroren, erneut eingeben, damit es weiterläuft INVENTORY Zeigt das Inventar an CMDLIST Alle Befehle für die Konsole werden aufgelistet MAPLIST Alle Level-Maps werden angezeigt MODELLIST Alle Modelle werden angezeigt SHADERLIST Alle Shader werden angezeigt SKINLIST Alle Skins werden angezeigt SYSTEMINFO Zeigt Infos zum System an MEMINFO Zeigt Infos zum Speicher an FPS 1 oder 0 Aktiviert und deaktiviert die FPS-Anzeige KILL Tötet euch RESET Das Spiel wird zurückgesetzt QUIT Das Spiel wird beendet

Gegenstände erhalten

Mit dem Befehl GIVE XXX (ersetzt XXX durch eines der nachfolgenden Items) erhaltet ihr bestimmte Items:

Code Wirkung models/item/ammo_fed_small.tik 50 Munition für Föderationswaffen models/item/ammo_fed_large.tik 150 Munition für Föderationswaffen models/item/ammo_idryll_small.tik 50 Munition für Idryll-Waffen models/item/ammo_idryll_large.tik 150 Munition für Idryll-Waffen models/item/ammo_small.tik 10 Plasmamunition models/item/ammo_large.tik 50 Plasmamunition models/item/armor_small_shield.tik 10 Rüstungspunkte models/item/armor_medium_shield.tik 50 Rüstungspunkte models/item/armor_large_shield.tik 100 Rüstungspunkte models/item/health_small-hypospray.tik 25 Gesundheitspunkte models/item/health_large-hypospray.tik 50 Gesundheitspunkte models/weapons/worldmodel-attrex-rifle.tik Attrexian Arc Launcher models/weapons/worldmodel-batleth.tik Klingonisches Bat'Leth models/weapons/worldmodel-compressionrifle.tik Compression Rifle models/weapons/worldmodel-burstrifle.tik Enhanced Compression Rifle models/weapons/worldmodel-drull-staff.tik Mystical Staff models/weapons/worldmodel-fieldassaultrifle.tik Federation Assault Rifle models/weapons/worldmodel-grenadelauncher.tik Granatwerfer models/weapons/worldmodel-Imod.tik I-MOD models/weapons/worldmodel-phaser.tik Phaser im Voyager-Stil models/weapons/worldmodel-phaser-STX.tik Phaser im Nemesis-Stil models/weapons/worldmodel-photon.tik Quantum Burst models/weapons/worldmodel-rom-datapad.tik Romulanischer Tricorder models/weapons/worldmodel-rom-disruptor.tik Romulanischer Disruptor models/weapons/worldmodel-rom-radgun.tik Romulanischer Radiation Disruptor models/weapons/worldmodel-sniperrifle.tik Federation Sniper Rifle models/weapons/worldmodel-tetryon.tik Tertryon Gatling Gun models/weapons/worldmodel-tricorder.tik Tricorder im Voyager-Stil models/weapons/worldmodel-tricorder-STX.tik Tricorder im Nemesis-Stil

Einzelne Level aufrufen

Mit den Befehlen MAP XXX oder DEVMAP XXX (mit Cheatmodus) (ersetzt XXX durch einen der folgenden Namen) ruft ihr eine bestimmte Map auf:

Level Codes Mission 1 m1l1a-borg_sphere.bsp

m1l1b-borg_sphere.bsp

m1l1c-borg_sphere.bsp

m1l2a-borg_sphere.bsp

m1l2b-borg_sphere.bsp

m1l2c-borg_sphere.bsp

m1l3-borg_boss.bsp Mission 2 m2l0-sfa.bsp

m2l1-sfa.bsp

m2l2-sfa.bsp Mission 3 m3l1a-forever.bsp

m3l1b-forever.bsp

m3l2-forever.bsp Mission 4 m4l1a-attrexian_station.bsp

m4l1b-attrexian_station.bsp

m4l2-attrexian_station.bsp Mission 5 m5l1a-drull_ruins1.bsp

m5l1b-drull_ruins1.bsp

m5l2a-drull_ruins1.bsp

m5l2b-drull_ruins1.bsp

m5l2c-drull_ruins1.bsp Mission 6 m6-deck1_bridge_redalert.bsp

m6-deck16_engineering.bsp

m6-deck8_redalert.bsp

m6-exterior.bsp

m6l0-attack.bsp Mission 7 m7l1a-attrexian_colony.bsp

m7l1b-attrexian_colony.bsp

m7l2a-attrexian_colony.bsp

m7l2b-attrexian_colony.bsp

m7l2c-attrexian_colony.bsp Mission 8 m8l1a-drull_ruins2.bsp

m8l1b-drull_ruins2.bsp

m8l2a-drull_ruins2.bsp

m8l2b-drull_ruins2.bsp Mission 9 m9l1a-klingon_base.bsp

m9l1b-klingon_base.bsp

m9l2-klingon_base.bsp Mission 10 m10l1-romulan_installation.bsp

m10l2a-romulan_installation.bsp

m10l2b-romulan_installation.bsp Mission 11 m11l1a-drull_ruins3.bsp

m11l2a-drull_ruins3.bsp

m11l3a-drull_ruins3_boss.bsp

m11l3b-drull_ruins3_boss.bsp Mission 12 m12-end.bsp Geheimer Level secret1.bsp Multiplayer-Maps dm_attrexian1

dm_borgurvish

dm_brigwad

dm_ctf_station

dm_guille

dm_idryll2

dm_kirk

dm_kw

dm_quarterdeck

dm_sewer

dm_t2_new

dm_t4mobius

dm_trophonius

Alle Belohnungen freischalten

Im Installationsverzeichnis des Spiels sucht ihr nach dem Base-Ordner und öffnet dort die .cfg-Datei eures Spielstandes mit einem Texteditor.

Sucht darin nach dem Wert g_secretCount und ändert den Eintrag wie folgt:

seta g_secretCount "70"

Dadurch erhaltet ihr im Spiel 70 goldene Raumschiffe und schaltet somit auch gleichzeitig alle Belohnungen frei.