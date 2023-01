Star Trek: Starfleet Command 3 - Alle Cheats und wie ihr sie einsetzt

In Star Trek: Starfleet Command 3 führt ihr euer Raumschiff aufseiten einer von mehreren Fraktionen aus dem Star-Trek-Universum in taktische Raumkämpfe. Und ihr könnt euch einen kleinen Vorteil dabei verschaffen!

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, welche Cheats es für Star Trek: Starfleet Command 3 gibt und was sie euch im Raumkampf bringen.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Star Trek: Starfleet Command 3?

Die Cheat-Möglichkeiten für Star Trek: Starfleet Command 3 lassen sich nicht direkt im Spiel absolvieren.

Vielmehr müsst ihr dazu mit dem Texteditor an verschiedenen Spieldateien Änderungen vornehmen, um euch Vorteile zu verschaffen. Die Änderungen werden beim nächsten Spielstart übernommen.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Trek: Starfleet Command 3?

Zuerst einmal müsst ihr natürlich wissen, wo sich die Spieldateien befinden, die ihr ändern müsst. Schaut im Ordner MetaAssets\ServerProfiles\SinglePlayer im Installationsverzeichnis des Spiels nach.

Mehr Prestigepunkte

Unter anderem könnt ihr das Spiel mit mehr Prestigepunkten starten. Öffnet dazu die Datei Character.gf und sucht nach den folgenden Zeilen:

// This is a character's starting prestige

[Create/0]

StartingPrestige = 200

[Create/1]

StartingPrestige = 100

[Create/2]

StartingPrestige = 50

Somit bestimmt ihr (von oben nach unten) die zum Start verfügbaren Prestigepunkte in den Schwierigkeitsgraden Commander, Captain und Schwer. Ändert einfach die Zahl, etwa auf 100000 oder 10000. Nehmt das, was ihr wollt.

Start-Schiffsklasse ändern

Ebenfalls in der Datei Character.gf könnt ihr die Start-Schiffsklasse der jeweiligen Fraktion verändern.

Sucht nach diesen Zeilen:

[StartingShips/0]

0 = ''Norway''

1 = ''K'Vort''

2 = ''Falcon''

3 = ''Diamond''

Tragt dort den Namen eurer jeweiligen Wunsch-Schiffsklasse ein, mit der ihr starten möchtet. An erster Stelle ändert ihr das für die Föderation, an zweiter Stelle für die Klingon, an dritter Stelle für die Romulaner und an vierter Stelle für die Borg.

Kostenlose Items und Eigenschaften

Wenn ihr keine Lust habt, Geld für Gegenstände auszugeben, öffnet die Datei Economy.gf mit eurem Texteditor. Sucht nach der Zeile [Cost/Difficulty] und ihr findet dort folgende Angaben:

0 = 0.5

1 = 1.0

2 = 1.2

Ändert es wie folgt:

0 = 0.0

1 = 0.0

2 = 0.0

Darüber hinaus findet ihr im Ordner Assets\CommonSettings noch die Dateien BridgeItems.gf, HullItems.gf, PowerItems.gf, ShieldItem.gf und WeaponItems.gf.

Öffnet ihr diese mit dem Texteditor, könnt ihr verschiedene Aspekte der Items in den jeweiligen Kategorien anpassen, etwa die Lebensenergie.

Schnellere Beförderungen

Wer schneller im Rang aufsteigen möchte, öffnet die Datei Score.gf und fügt dort die folgenden Zeilen hinzu:

[SpecializedLevelUp]

Basic = 1.0

Trained = 1.0

Skilled = 1.0

Veteran = 1.0

Expert = 1.0

Namen anpassen

Wer gerne ein paar Namen ändern möchte, etwa von Offizieren und Schiffe, wird im Ordner Assets\CommonSettings fündig. In den Dateien OfficerNames.gf, RaceNames.gf und ShipNames.gf lassen sich entsprechende Anpassungen vornehmen.

Viel Spaß beim Schummeln in Star Trek: Starfleet Command 3!