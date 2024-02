Star Wars: Dark Forces ist zurück und ihr könnt jetzt Star Wars: Dark Forces Remaster auf PC und Konsolen spielen. Und dabei auch einige Cheats verwenden.

Somit greift ihr euch ein wenig unter die Arme oder springt in einen bestimmten Level. Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr wie Cheats in Star Wars: Dark Forces Remaster verwendet und was sie bewirken.

Star Wars: Dark Forces Remaster: Alle Cheats Inhalt:

Wie benutzt man Cheats in Star Wars: Dark Forces Remaster?

Die Cheats lassen sich in Star Wars: Dark Forces Remaster ganz einfach eingeben. Ruft beim Spielen das Pause-Menü auf und ihr seht dort eine Option um Cheat-Codes einzugeben. Wählt diese aus und gebt einen Code ein. Habt ihr das getan, taucht ein neues Cheats-Menü auf und ihr könnt den eingegebenen Code dort aktivieren.

Erfolge und Trophäen werden durch die Verwendung von Cheats nicht deaktiviert. Aber: Erfolge/Trophäen für das Finden bestimmter Items werden nur freigeschaltet, wenn ihr diese im Rahmen einer Mission findet, nicht durch die Cheats.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Wars: Dark Forces Remaster?

Mit den Cheats für Star Wars: Dark Forces Remaster könnt ihr euch einerseits zum Beispiel Waffen und Munition beschaffen. Andererseits springt ihr damit in einen Wunschlevel.

Hier unsere Liste:

Waffen, Munition und andere Dinge

Code Effekt LAPOSTAL Alle Waffen LAUNLOCK Alle Schlüsselkarten LAMAXOUT Alle Items LABRADY Volle Munition LACDS Komplette Map wird angezeigt LAIMLAME Unverwundbarkeit LADATA Koordinaten werden angezeigt LAOPS Spiel wird schneller LAREDLITE Gegner werden eingefroren LAPOGO Hohe Sprünge LASKIP Überspringt den aktuellen Level LABUG Ihr werdet kleiner LARANDY Waffen werden effektiver LANTFH Ihr teleportiert euch zur aktuellen Map-Position

Levels

Code Level LASECBASE Secret Base LATALAY Talay: Tak Base LASEWERS Anoat City LATESTBASE Research Facility LAGROMAS Gromas Mines LADTENTION Detention Center LARAMSHED Ramsees Head LAROBOTICS Robotics Facility LANARSHADA Nar Shaddaa LAJABSHIP Jabba's Ship LAIMPCITY Imperial City LAFUELSTAT Fuel Station LAEXECUTOR The Executor LAARC The Arc Hammer

