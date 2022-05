Star Wars Film-Update: Wann kommen Rogue Squadron und Taika Waititis Projekt?

Seit Der Aufstieg Skywalkers ist es in der Star-Wars-Filmwelt ruhig geworden. Was nicht heißt, dass nichts passiert.

Wir wissen bereits von mehreren Projekten, die geplant sind oder einmal geplant waren. Ein aktuelles Update gab es jetzt von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy.

Es gibt einen Plan

Kennedy zufolge habe man definitiv eine Roadmap für kommende Star-Wars-Film. Der Rhythmus, in dem neue Filme in die Kinos kommen, soll aber nicht mehr so "unerbittlich" wie zuvor sein.

Womit ist also als Nächstes zu rechnen? Laut eines neuen Berichts von Vanity Fair kommt "wahrscheinlich" zuerst das Star-Wars-Projekt von Taika Waititi (Thor: Ragnarok), darauf folgt wiederum Star Wars: Rogue Squadron von Regisseurin Patty Jenkins (Wonder Woman).

Mehr zum Thema:

Für beide Filme gibt es derzeit keinen konkreten Termin. Bei der Ankündigung im Dezember 2020 hieß es zwar, mit Rogue Squadron sei gegen Weihnachten 2023 zu rechnen, aber ob das weiterhin gilt, ist unklar.

Einen weiteren Film soll Marvels Kevin Feige produzieren, was aber noch nicht so klingt, als wäre es zu 100 Prozent sicher: "Ich würde gerne sehen, was für einen Film er sich ausdenkt", sagt sie dazu.

Einst war geplant, Regisseur Rian Johnson (Star Wars: Die Letzten Jedi) eine neue Trilogie machen zu lassen. Dazu gibt es nicht viel Neues. Kennedy sagt, dass er mit anderen Projekten beschäftigt sei, darunter ein Netflix-Deal für mehrere Filme. Ob dieses Vorhaben überhaupt umgesetzt wird, bleibt ungewiss.

Ferner möchte sie in Zukunft ungern von neuen Star-Wars-Trilogien sprechen: "Ich zögere, das Wort Trilogie zu verwenden, denn bei Star Wars geht es viel mehr um eine fortlaufende Erzählung".

Während es im Filmgeschäft also etwas ruhiger zugeht, nehmen die Serien diesen Platz ein. In diesem Monat startet Obi-Wan Kenobi auf Disney+, im Sommer folgt Andor. Weitere Serien sind in Planung beziehungsweise in Arbeit.