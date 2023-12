Star Wars Jedi Survivor ist das beste (und einzige) Star Wars Spiel des Jahres!

Jedi Survivor sollte das ganz große Star-Wars-Ding werden: Erfolgreicher Vorgänger, Open World in einem Universum, wo sich das mehr als anbietet, unverbrauchte Charaktere, alles da. Und doch, irgendwie zündete es nicht ganz so. Das lag sicher auch an der trotz des Verzichts auf alte Konsolen und recht hohen PC-Anforderungen nicht idealen Technik. Nach ein paar Patches war es dann ja auch alles schick, die 60 Frames auf Konsolen auch erreicht und doch…

Ich weiß gar nicht so recht, welchen Award ich Jedi: Survivor geben soll. Sicher, es ist schick, aber da gibt es andere Kaliber dieses Jahr. Sicher, Jedi: Survivor hat ein ordentliches Kombo-Kampfsystem mit vielen Varianten, aber angesichts der ganzen anderen Souls-Vertreter dieses Jahr kann es sich da auch nicht so richtig an die Spitze setzen. Ich könnte ihm den Preis für niedlichster Roboter geben, aber eigentlich ist Survivor besser als das. Das klingt nach dem Trauer-Trostpreis, der es wäre.

Jedi: Survivor überzeugt als Gesamtpaket. Keiner seiner Aspekte ist herausragend oder wirklich einzigartig. Seine Welten ziemlich genau das, was man bei Star Wars erwarten würde. Vielleicht war das meine größte Enttäuschung. So schön diese Welten und Settings auch waren, sie waren die übliche Wäscheliste an Nebel-Welt, Wüsten-Welt, Imperiale Basen und sogar eine Lava-Welt. Ganz, als wäre es Mario-Game. Erwartet bloß keine Wunder von der mystischen letzten Welt, dann werdet ihr weniger enttäuscht.

Ein wenig traurig war es auch, dass man zwar ein cooles Raumschiff hat, das man aber nie selbst fliegen darf. Es ist eigentlich nur ein geräumiger Warp-Punkt mit Crafting-Station, um von Welt zu Welt zu hopsen. Das ist nicht weiter schlimm, es ist halt kein Starfield, will es auch nicht sein und ist vielleicht auch besser so. Aber dann wiederum gibt es Pflanzensamen-Sammeln und Gemüse anbauen. Ich weiß, Spiele haben so etwas heutzutage, gehört dazu. Aber wenn ich mich in einem Star-Wars-Spiel entscheiden muss, ob ich den Spieler wenigstens proforma ein Raumschiff lenken oder Space-Gemüse züchten lasse, dann sollte ich mich in 11 von 10 Fällen für das Raumschiff entscheiden.

Und so ist Jedi: Survivor am Ende einfach das, was es ist: ein wirklich gutes Solo-Spiel mit ein paar tollen Szenen und Landschaften, einer ordentlichen Story, netten Quests, anständigen Souls- und Kampf-Mechaniken. Wenn man Star Wars haben möchte, dann kann es einen so viel schlechter treffen. Ob Ubisoft es bald noch besser macht, das wird sich erst zeigen müssen. Also, das beste Star Wars Spiel des Jahres ist Jedi: Survivor auf jeden Fall. Und auch das Einzige, aber das dazuzusagen wäre schon ein wenig gemein.

