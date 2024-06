State of Decay 3 – Alle sind traurig, keiner wird vergessen und SUPERZOMBIES!!

Die Zombies sterben im Game Pass nie aus, dafür läuft State of Decay viel zu gut. Grundlegend hat sich laut dem Trailer jetzt nicht so viel geändert: Überleben ihr alles, Zombies kommen in Horden und ihr hortet, was ihr an Waffen könnt. Mad-Max-Autos donnern herum, dazu viel alles-ist-traurig, bis… SUPER-ZOMBIES! Also, ja, alles wie immer im State of Decay, der Mood-Trailer zeigt nicht viel, nicht mal wann State of Decay 3 denn kommt.