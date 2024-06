Steamworld Heist 2: Wird es so gut wie Teil 1? 13 Minuten Gameplay sollen dich überzeugen

Zum rundenbasierten Taktikspiel Steamworld Heist 2 wurde ein neues, umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht.

Rund 13 Minuten ist es lang und verschafft euch einen guten ersten Überblick von der Fortsetzung.

So spielt sich Steamworld Heist 2

In dem Video seht ihr, wie Brandt Andrist, der Art Director von Steamworld Heist 2, eine der frühen Missionen spielt.

Diesmal seid ihr nicht im Weltraum unterwegs, sondern auf hoher See. Was euch dort so alles erwartet, verdeutlicht das Video recht gut. Hier könnt ihr es euch anschauen:

Neben den rundenbasierten Kämpfen seht ihr auch mehr von den Schätzen, dem Upgrade-System und am Ende passiert noch etwas Mysteriöses mit dem Schiff.

Und soweit schaut das doch alles schon recht gut aus, oder nicht? Was haltet ihr von dem Gameplay-Video?

Steamworld Heist 2 erscheint am 8. August 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.