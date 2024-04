Stellar Blade mit Sonderbehandlung? EA äußert Kritik an Alterseinstufung

Hat das kommende Stellar Blade in Bezug auf die Altersfreigabe in Japan eine Sonderbehandlung erhalten?

Das ist zumindest der Eindruck, den EA Japans General Manager Shaun Noguchi hat.

Schwer zu akzeptieren

Wie jüngst bekannt wurde, erscheint Stellar Blade weltweit unzensiert. Und im Vergleich mit dem Remake von Dead Space hat Noguchi den Eindruck, dass die Japanese Computer Entertainment Rating Organization (CERO) hier mit zweierlei Maß misst.

"Was ist los bei euch, CERO?", fragt er (via Automaton) in einem Beitrag auf X. "Die Stellar-Blade-Demo hat wirklich Spaß gemacht und war absolut actionreich."

"Aber, CERO, ihr habt Dead Space eine Bewertung verweigert, weil Querschnitte von abgetrennten Körperteilen und inneren Organen zu sehen sind. Aber hier sind sowohl Querschnitte als auch innere Organe zu sehen und es wurde mit einer CERO-D-Bewertung versehen. Das kann ich nur schwer akzeptieren."

Was denkt ihr? Hat Stellar Blade als Spiel aus dem asiatischen Raum eine Sonderbehandlung erhalten?

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024 exklusiv für PlayStation 5.