Stranger Things: Neuer Trailer zu Staffel 4 stimmt euch auf neue Gefahren ein

Netflix hat heute einen neuen Trailer zur vierten Staffel von Stranger Things veröffentlicht.

Das Video stimmt euch auf bald startende Staffel ein, bietet neue Einblicke und zeigt auch neue Gefahren.

Wann startet Staffel 4 von Stranger Things?

Laut Netflix ist die vierte Staffel "extra-lang" und wird daher in zwei Teilen veröffentlicht. Los geht es am 27. Mai 2022 mit den ersten Folgen, der Rest der Staffel folgt am 1. Juli 2022.

Den neuen Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Worum es in Staffel 4 geht

Nach der Schlacht von Starcourt sind mittlerweile sechs Monate vergangen. Die Freunde kämpfen mit den Folgen dieser Ereignisse und sind erstmals getrennt.

Ebenso müssen sie mit den Problem der High School zurechtkommen. Nicht besser macht es eine neue übernatürliche Gefahr, die ein "grausames Rätsel" aufwirft, das aber dem Grauen der anderen Seite ein Ende bereiten könnte.

Seit dem Start im Jahr 2016 hat Stranger Things mehr als 70 Auszeichnungen erhalten und war für mehr als 200 Stück nominiert, unter anderem bei den Emmys, Golden Globes und so weiter.

Die dritte Staffel wurde innerhalb der ersten 28 Tage 582 Millionen Stunden gestreamt und liegt damit auf Rang vier der erfolgreichsten Netflix-Titel.