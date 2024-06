Studioschließungen bei Xbox: Phil Spencer spricht über die "harte Entscheidung"

Nach dem Xbox Showcase hat sich Phil Spencer zu den Studioschließungen bei Xbox geäußert.

Das sagt Spencer zu den Studioschließungen

Letzten Monat schloss Microsoft Hi-Fi Rush-Entwickler Tango Gameworks, Redfall-Entwickler Arkane Austin und einige weitere Studios. Der Xbox-Chef gibt in einem Interview mit IGN Details zu dieser "schweren" Entscheidung.

"Die Schließung eines jeden Teams ist natürlich hart für die einzelnen Mitarbeiter und das Team", so Spencer. "Ich habe nicht öffentlich darüber gesprochen, weil wir uns jetzt auf das Team und die einzelnen Mitarbeiter konzentrieren müssen. Es ist offensichtlich eine Entscheidung, die sehr schwer für sie ist, und ich möchte durch Abfindungen und andere Dinge sicherstellen, dass wir das Richtige für die einzelnen Mitglieder des Teams tun."

"Es geht nicht um meine PR, es geht nicht um die PR der Xbox. Es geht um diese Teams", betont Spencer. "Letztendlich habe ich immer wieder gesagt, dass ich ein nachhaltiges Geschäft innerhalb des Unternehmens führen und wachsen muss, und das bedeutet, dass ich manchmal harte Entscheidungen treffen muss, die offen gesagt nicht meine Lieblingsentscheidungen sind, aber Entscheidungen, die jemand treffen muss."

"Wir werden weiter vorwärtsgehen. Wir werden weiterhin in das investieren, was wir bei Xbox zu tun versuchen und das beste Geschäft aufbauen, das wir können, was sicherstellt, dass wir weiterhin Shows wie die, die wir gerade gemacht haben, machen können."