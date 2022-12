Über 800 Bugfixes bei Subnautica: Unterwasser-Survival erhält erstes großes Update seit Jahren

Subnautica ist ein großartiges Unterwasser-Survival von Unknown Worlds, das im Jahr 2018 den Early-Access verließ. Abgesehen von dem Standalone-DLC Below Zero, das 2021 herauskam, hat das Originalspiel kein großes Update erhalten. Bis heute.

Subnautica erhält die Below-Zero-Behandlung

Living Large heißt das Update, das Subnautica auf den Stand von Below Zero bringt und viele neue Funktionen sowie Fehlerbehebungen mitbringt.

Auf Steam schreibt der Entwickler, dass "dieses Update war für das gesamte Subnautica-Team ein Liebesdienst" gewesen sei. Schon lange wollte Unknown Worlds Subnautica und Below Zero auf dieselbe Unity-Version bringen. Dieses Vorhaben konnte nun endlich umgesetzt werden. Allen Subnautica-Spielern kommt das zugute.

"Auf diese Weise konnten wir mehrere Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität implementieren, viele Fehler beheben und einige Leistungsverbesserungen einführen, die bereits in Below Zero verfügbar waren", heißt es weiter.

Insgesamt konnte sich das Team nach dieser Umstellung um rund 800 Bugs kümmern und diese aus dem Spiel entfernen. Auch einige Verbesserungen haben es in die Tiefsee geschafft.

Bugs, Zugänglichkeit, Bauelemente

So wurde das Speichersystem optimiert und eine Menge neuer Zugänglichkeitsoptionen hinzugefügt. Ihr könnt ab sofort die Benutzeroberfläche anpassen oder Lichtblitze deaktivieren.

Auch inhaltlich gibt es ein paar kleine Aufmerksamkeiten. So fügt das Team neue Basisbauelemente in Subnautica hinzu, die ihr bisher nur in Below Zero nutzen konntet´- darunter die Glaskuppel und die Luken an die Oberfläche.

Living Large ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar. Am PC können Spieler auch auf das Update verzichten und zur alten Version zurückkehren.

"Wir hoffen wirklich, dass all diese Änderungen euer Subnautica-Erlebnis noch besser machen als je zuvor", schreibt der Entwickler in den Patch-Notizen. Bald soll es dann weitere "aufregende Neuigkeiten" des Teams geben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Unknown Worlds sich dabei auf das Subnautica-Spiel bezieht, das im April angekündigt wurde, sich aber noch früh in der Entwicklung befindet.