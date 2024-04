Sweet Transit: Liebenswerter City Builder verlässt Early Access mit mehreren Neuerungen

Nach fast zwei Jahren im Early Acesss hat der strategische City Builder Sweet Transit diesen nun hinter sich gelassen und ist in den Release-Bahnhof eingefahren.

Sweet Transit ist eine Mischung aus City Builder und Eisenbahn-Management und ihr müsst beides effektiv kombinieren, damit alles floriert.

Mit Neuerungen aus dem Early Access

Die Release-Version 1.0 bringt dabei noch einmal einige Neuerungen mit sich, zum Beispiel neue städtische Gebäude, Produktionsketten, Zeitungsartikel, eine neue Bevölkerungsstufe sowie verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen. Es ist eine umfangreiche Liste.

Zuvor hatte man seit dem Early-Access-Launch vier große Updates veröffentlicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Und mit dem Verlassen des Early Access hört es natürlich nicht auf. Im Sommer geht es mit dem Electrifying Update weiter.

Wie der Name schon sagt, geht es dabei um Elektrizität in euren Städten, wodurch ihr auch neue Möglichkeiten zum Streckenbau habt. Ebenso könnt ihr etwa Windräder aufbauen, elektrische Züge fahren lassen und so weiter.