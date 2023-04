Switch 2? Nintendo-Stellenausschreibung erwähnt Next-Gen-Konsole.

Nintendo European Research & Development (NERD) sucht derzeit per Stellenausschreibung nach einem Game Tech Engineer.

Das alleine klingt vielleicht nicht so wahnsinnig spannend, aber eine kleine Erwähnung darin hat dennoch die Aufmerksamkeit der Leute erregt.

Ein Job mit Zukunft

Bei dem Job geht es der Stellenausschreibung (via Go Nintendo) zufolge unter anderem darum, Software-Lösungen in verschiedenen Bereichen zu erforschen, zu entwickeln und zu implementieren.

Dabei ist wiederum auch von Next-Gen-Technologien die Rede.

"Das Ziel ist es, in diesen Bereichen modernste Lösungen anzustreben und darüber hinauszugehen, und zwar für die aktuelle und die nächste Generation der Nintendo-Plattformen", heißt es. "Es wird notwendig sein, mit Spieleentwicklern zusammenzuarbeiten, um neue Technologien auf den Markt zu bringen."

Natürlich ist das alles noch recht vage, wenngleich es niemanden überraschen dürfte, dass man sich Gedanken über die nächste Konsole nach der Switch macht. Die ist mittlerweile sechs Jahre alt, ein Generationswechsel in den nächsten Jahren ist nicht unwahrscheinlich.

Da sich NERD sehr auf Technologie spezialisiert, scheint die Abteilung durchaus eine wichtige Rolle in der Entwicklung der nächsten Konsole zu spielen.

NERD hat unter anderem die Emulationssoftware für NES Classic und SNES Classic entwickelt, ebenso arbeitete man an Nintendo Labo, an der Emulation von Super Mario 3D All-Stars und entwickelte die Herzschlagsensoren für Ring Fit Adventure.