Switch: Nintendo geht wieder auf Sommertour durch Deutschland

Nintendo geht in diesem Jahr wieder auf Sommertour und besucht mit der Switch und verschiedenen Spielen zahlreiche Orte in Deutschland, von der Ostsee bis hin zu den Alpen.

Unter anderem habt ihr dabei die Gelegenheit, Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football sowie Mario Kart 8 Deluxe zu spielen.

Was euch bei Nintendos Sommertour erwartet

Das sind aber nur einige wenige der Spiele, die sich ausprobieren lassen. Laut Nintendo unterscheidet sich das Angebot je nach Standort.

Zusätzlich gibt es Mitmachaktionen, kleine Geschenke sowie die Möglichkeit, Erinnerungsfotos zu schießen und an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

"Übrigens: Im Grünen einfach mal die Joy-Con in die Hand zu nehmen und ein neues Nintendo Switch-Spiel zu testen – das macht in diesem Jahr nicht nur die Nintendo-Sommertour möglich", heißt es weiter. "Im Juli und im August sind in Parks und Schwimmbädern Nintendo-Switch-Sports-Bikes unterwegs. In mehreren Regionen – unter anderem rund um Berlin, Hamburg, München und Frankfurt – laden sie zu flotten Matches in Nintendos bewegendem Spiel ein. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten."

Bestätigte Termine und Standorte

Bisher sind folgende Termine und Standorte für die Sommertour bestätigt: