Switch Online: Neues Update für die N64-App bringt diese Änderungen

Die N64-App auf der Nintendo Switch hat ein brandneues Update auf Version 2.4.0 erhalten.

Da Nintendo selbst keine offiziellen Patch Notes dazu veröffentlicht, sind wir einmal mehr auf Dataminer wie OatmealDome angewiesen, die uns zeigen, was darin steckt.

Das bietet das neue N64-Update

Einerseits wurde natürlich das neu veröffentlichte Pokémon Snap hinzugefügt. Ebenso hinzugekommen ist dieser Text: "The microphone cannot be used when holding the controller this way."

Wie OatmealDome anmerkt, hat Nintendo begonnen, Kommentare aus den Konfigurationsdateien zu entfernen, was es schwierig mache, Änderungen zu identifizieren.

Allerdings seien für Star Fox 64 und Kirby 64 CPU Hacks ergänzt worden, auch die AOT- und PCB-Dateien für F-Zero X und Mario Golf wurden verändert.

Durch regelmäßige Updates der N64-App fügt Nintendo nicht nur neue Klassiker hinzu, sondern löst auch Probleme mit zuvor veröffentlichten Titeln.

