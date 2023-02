Tales of Symphonia Remastered in schlechtem Zustand: Entwickler entschuldigen sich.

Das Entwicklerteam von Tales of Symphonia Remastered hat sich für "Unannehmlichkeiten" im Zusammenhang mit der Qualität des Remasteres entschuldigt.

Fans mussten feststellen, dass das Remaster nur mit 30 fps läuft, während das Original auf derm GameCube 60 fps erreichte. Der Grund dafür ist wohl, dass das Remaster auf der PS2-Version basiert.

Und noch mehr Probleme

Außerdem berichten Spielerinnen und Spieler von Abstürzen und weiteren Bugs.

"Vielen Dank, dass ihr Tales of Symphonia Remastered für Nintendo Switch spielt", heißt es in einer Stellungnahme auf Twitter (via VGC).

"Wir haben bestätigt, dass es ein Problem mit dem Gameplay in der Produktversion gibt, die derzeit im Verkauf ist. Wir suchen derzeit nach einer Lösung."

Wann konkret mit einem Patch zu rechnen ist, bleibt offen, es soll aber so bald wie möglich passieren.

Erhältlich ist Tales of Symphonia Remastered nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PlayStation und Xbox.