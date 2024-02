Thaumaturge: Entdeckt die Quest "To Dust, You Shall Return" schon vor Release

11bit studios und Fool's Theory leiten euch im neuen Trailer durch die Quest "To Dust, You Shall Return" des kommenden Rollenspiels The Thaumaturge.Die neuen Szenen entführen euch auf die gefährlichen Straßen Warschaus im Jahr 1905. Zwischen wohlhabenden Vierteln mit Luxushotels und Bars voller starker Drinks und lauter Musik, Seite an Seite mit den heruntergekommenen Hütten des windigen Bezirks Powiśle spielt Wiktor Szulski mit seinen thaumaturgischen Kräften die Hauptrolle. Neben dem neuen Trailer erwartet euch morgen, am 2.2.2024 um 17:00 Uhr ein besonderer Livestream auf dem 11 bit studios Twitch-Kanal. The Thaumaturge erscheint 20. Februar 2024 für PC. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.