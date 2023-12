Das beste Rennspiel-Comeback des Jahres: The Crew Motorfest zeigt, dass Ubisoft doch vorne mitfahren kann.

Bis jetzt war The Crew für mich ein Franchise, das für eine gewisse Zeit zwar durchaus Spaß machte, mich jedoch nie so langfristig begeistern konnte wie etwa die Forza-Horizon-Reihe. Insofern ging ich dieses Jahr mit gemischten Gefühlen in den Test von The Crew Motorfest. Würde mich mehr vom Gleichen erwarten oder doch eine Überraschung? Es war Letzteres. Mit seinem namensgebenden Motorfest geht The Crew ein Stück mehr in Richtung Forza Horizon, was aber definitiv keine schlechte Entscheidung war.

Witzigerweise ist es nicht das einzige Ubisoft-Spiel in diesem Jahr (AC Mirage), das zeigt, dass größer nicht unbedingt immer besser bedeutet. Ubisoft Ivory Tower unterzog Teil drei gewissermaßen einer Schrumpfkur, ihr fahrt nur auf Hawaii und nicht durch die kompletten Vereinigten Staaten von Amerika. Aber selbst dabei gibt’s noch massig zu entdecken, gleichzeitig fühlt man sich nicht so von allem erschlagen. Küstenstraßen, dichte Wälder, Berge, Urlaubsfeeling pur! Hawaii ist wirklich eine ausgezeichnete Wahl und gestaltet das Fahren alleine dadurch interessanter, als nur durch irgendwelche x-beliebigen US-Landstriche zu brettern.

Doch das Äußere ist nicht der einzige Punkt, in dem The Crew Motorfest einen spürbaren Schritt nach vorne geht. Das Fahrgefühl ist noch nicht an dem Punkt, an dem Forza Horizon ist, hat sich jedoch verbessert. Da fehlt nicht mehr viel, um aufzuschließen. Und ich würde Ubisoft Ivory Tower wirklich wünschen, dass ihnen das gelingt. Noch sitzt nicht alles perfekt, doch daran lässt sich arbeiten. Und wenn man sein Spiel dann nicht gerade im selben Jahr auf den Markt bringt wie Forza Horizon, könnten sich die Serien gut ergänzen und abwechseln.

In diesem Sinne hat The Crew Motorfest für mich das Rennspiel-Comeback des Jahres hingelegt. Forza Motorsport oder EA Sports WRC bieten das, was man erwartet hatte. Würde The Crew Motorfest genauso aussehen wie seine beiden Vorgänger, hätte ich die Reihe wohl endgültig abgeschrieben. So aber hat es sich in meiner persönlichen Rangliste doch ein gutes Stück nach oben katapultiert. Eine Überraschung, ja, aber eine willkommene. Wenn es euch mit Blick auf die Vergangenheit von The Crew ähnlich geht, kann ich euch nur empfehlen, einen Blick auf dieses Motorfest zu werfen. Günstiger kommt ihr jedenfalls nicht nach Hawaii.

