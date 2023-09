The Crew Motorfest: Geld verdienen - So bekommt ihr Bucks

Ubisofts Rennspiel The Crew Motorfest bietet viele Autos, die ihr euch kaufen könnt, aber ihr braucht dazu natürlich auch erst einmal Geld - oder Bucks, wie die Währung im Spiel heißt.

Aber wie kommt ihr schnell an mehr Geld in The Crew Motorfest? Unser Guide zeigt euch ein paar Möglichkeiten.

Inhalt:

Wie kriege ich mehr Geld in The Crew Motorfest?

Eine Möglichkeit, Geld in The Crew Motorfest zu verdienen, sind die Escape-Events. Dabei müsst ihr aus einem immer größer werdenden Kreis entkommen. Wenn ihr ein Escape-Ziel erreicht, erhaltet ihr 2.000 Bucks.

Klingt nicht nach viel, aber wenn ihr das Ziel erreicht habt, stoppt ihr euren Wagen und lasst euch vom roten Bereich erwischen. Versucht es dann noch einmal. Dadurch gelangt ihr zurück an den Start des Escape-Events, behaltet aber die zuvor erhaltenen 2.000 Bucks.

Pro Minute kommt ihr so an 7.000 bis 8.000 Bucks und das summiert sich natürlich mit der Zeit, wenn ihr euch nicht daran stört, dieses Vorgehen immer und immer wieder zu wiederholen.

Ansonsten richtet euren Blick auf die Playlists. Gewinnt ihr Rennen, bekommt ihr Geld. Bei manchen ist das effektiver als bei anderen, da einige von ihnen schwerer und länger sind als andere.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Geld zu verdienen.

Eine gute Option ist hier die Hawaii Scenic Tour, für die ihr 37.500 Bucks bekommt.

Ebenfalls gut entlohnt werdet ihr für die Liberty Walk Playlist. Die schaltet ihr frei, nachdem ihr ein paar Rennen der Playlist Made in Japan absolviert habt.

Das letzte Rennen der Liberty Walk Playlist belohnt euch mit satten 62.600 Bucks. Für den Abschluss einer Playlist erhaltet ihr obendrein 75.000 Bucks.

Und da ihr Playlists wiederholen könnt, lässt sich so auch mehr Geld verdienen.

