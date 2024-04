The Elder Scrolls Online: 10 Jahre ESO und ihr dürft kostenlos zocken

The Elder Scrolls Online feiert 10-jähriges Jubiläum und lädt euch herzlich zum Zocken ein. Bis zum 9. April könnt ihr das MMORPG völlig kostenlos spielen und Tamriel besuchen.

Eine Gratis-Reise durch Tamriel gefällig?

Dieses Jubiläums-Event läuft bis zum 9. April, ihr habt also noch vier Tage Zeit, um in The Elder Scrolls Online einzusteigen. Ihr erhaltet dann Zugriff auf das ESO-Grundspiel.

Dabei könnt ihr die vier Klassen Zauberer, Nachtklinge, Templer und Drachenritter ausprobieren sowie 24 Gebiete bereisen. Verschiedene PvP-Modi stehen euch in dieser Zeit ebenfalls zur Verfügung.

Wer mitspielen möchte und das Angebot für die kostenlosen Spieltage annehmen will, kann sich auf dieser Website das Spiel auf Xbox Series, PlayStation 4, PS5, Steam oder im Epic Game Store herunterladen.

Was sind eure Erfahrungen mit ESO und was ist euer liebster Elder-Scrolls-Titel? Wir freuen uns auf euren Kommentar!