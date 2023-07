Jetzt kostenlos bei Epic: Elder Scrolls Online und ein mörderisches Rätselspiel - Lohnt sich das?

Der Epic Games Store hat ab sofort wieder zwei neue kostenlose Spiele für euch zu bieten.

Einerseits bekommt ihr das MMO The Elder Scrolls Online von Bethesda und andererseits das Rätselspiel Murder by Numbers.

Lohnt sich der Download?

The Elder Scrolls Online entführt euch in die riesige Welt von Tamriel. Als Abenteurer erkundet man eine offene Spielwelt voller Quests, Herausforderungen und Geheimnisse, die mittlerweile mehrfach erweitert wurde.

Als Held oder Heldin könnt ihr dort zahlreiche gefährliche Kreaturen, Dungeons und andere Spieler herausfordern.

Murder by Numbers kombiniert wiederum einen spannenden Krimi mit herausfordernden Picross-Puzzles. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Honor Mizrahi, einer Schauspielerin, die unerwartet in einen Mordfall verwickelt wird.

Mithilfe ihres Roboter-Partners SCOUT deckt sie Indizien auf und löst die Rätsel, um den wahren Täter zu entlarven. Die Retro-Ästhetik, die spannende Handlung und die kreativen Picross-Rätsel dürften sowohl Krimifans als auch Puzzle-Liebhaber gleichermaßen ansprechen.

Auf Metacritic hat Murder by Numbers eine Durchschnittswertung von 79 Punkten, die Mehrheit der Tests fällt positiv aus.

"Krimifans werden sich über die vielen Interaktionsmöglichkeiten im Spiel freuen, aber die lineare Geschichte lässt wenig Raum für echte Konsequenzen", schreibt etwa Noisy Pixel. "Trotz des langsamen Starts nimmt Murder by Numbers mithilfe der charmanten Beziehung zwischen Honor und SCOUT und ihrer Entschlossenheit, dieses Geheimnis zu lösen, an Fahrt auf."

" Es ist eine wirklich seltsame Idee und die Mischung der Elemente ergibt kaum einen Sinn, aber Murder by Numbers ist gerade wegen seiner Seltsamkeit unwiderstehlich", findet Multiplayer.it. "Vielleicht ist es in seinen verschiedenen Elementen etwas zu unbeholfen und verworren, aber es hat Charme und eine starke Identität."

Die beiden neuen Spiele könnt ihr euch hier im Epic Games Store sichern.