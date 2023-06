The Finals: In der zweiten Beta könnt ihr euch diese Woche davon überzeugen, was den Shooter so beliebt macht.

Entwickler Embark Studios hat einen zweiten Closed-Beta-Test für den Multiplayer-Shooter The Finals angekündigt.

Und der beginnt noch in dieser Woche, Anmeldungen dafür sind jetzt ebenfalls möglich.

Wann könnt ihr spielen?

Die zweite Beta von The Finals beginnt am 13. Juni 2023 und dauert eine Woche lang, sie endet also wieder am 20. Juni 2023.

Anmeldungen für diese Beta sind direkt über Steam möglich.

"Dieser Test ist ein direkter Vergleich zu unserer vorherigen Beta, die im März stattgefunden hat", sagt Jonathan Lindsay, Executive Producer von The Finals.

"Die meisten Veränderungen, die wir in dieser Closed Beta vorstellen, sind Hintergrundverbesserungen, basierend auf dem wichtigsten Feedback, das wir für den früheren Test erhalten haben, wie Performance, das Through-the-Gun-Erlebnis, Movement und vieles mehr."

Zugleich erwarten euch neue Inhalte, darunter neue kosmetische Objekte und Skins, ein neues Fortschrittssystem sowie neue Waffen für alle Klassen.

Bei den Spielmodi gibt es eine Casual-freundlichere Variante von Quickplay im Format 3vs3vs3 mit längeren Matches, schnelleren Respawns, schnellerer Extraktion und nur jeweils einem Vault gleichzeitig.