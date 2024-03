The Finals: In Saison 2 übernehmen Hacker die Kontrolle über die Show

The Finals startet in die zweite Runde. In der neuen Saison wird die chaotische Spieleshow von Hackern infiltriert. Während die Showrunner krampfhaft versuchen, ihre kryptischen Nachrichten zu entschlüsseln, ist eines glasklar: Die Show muss weitergehen! Und das um jeden Preis.

The Finals trennt sich von Schwerkraft und Objektpermanenz

Am 14. März startet die zweite Saison von The Finals und die hat für alle Gewichtsklassen einiges zu bieten. Neben der gehackten, in Neonlicht getauchten Karte "SYS$HORIZON", die euch vertikal und horizontal spielen lässt, gibt es den brandneuen 5v5-Modus Power Shift sowie neue Waffen und Fähigkeiten. Interessant ist auch der neu eingeführte Hacker-Spielstil, mit dem ihr coole Gadgets mit bereits vorhandenen Waffen kombinieren könnt.

So können leichte Klassen kleine Portale mit begrenzter Reichweite aufstellen und Teilnehmer sowie Gegenstände hindurchschicken. Sobald es aufgestellt ist, kann es allerdings jeder benutzen - auch eure Feinde. Hindurchschießen könnt ihr nicht.

Für die mittlere Gewichtsklasse gibt es gleich zwei Neuerungen. So bringt Embark Studios den Dematerializer in die Show, der physische Oberflächen - also Wände, Decken oder Glibber - für eine gewisse Zeit verschwinden lassen kann. So erschließt ihr neue Wege und Schusslinien und könnt die Wände auch wieder hochziehen.

Der Data Reshaper ist ebenfall für Mediums geeignet und kann Objekte in andere Gegenstände verwandeln - etwa einen feindlichen Geschützturm in einen Stuhl. Klingt überhaupt nicht viel zu stark, nein, nein.

Wer den schweren Heavy spielt, kann sich den Anti-Gravitations-Würfel zunutze machen. Mit diesem manipuliert ihr die Schwerkraft in der unmittelbaren Umgebung und könnt Teilnehmer und Objekte schweben lassen. So könnt ihr den Würfel zum Überwinden von Hindernissen oder zur Verteidigung einsetzen. Vielleicht fällt euch ja noch ein anderer kreativer Weg ein, dieses oder die anderen Gadgets zu nutzen.

Also. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verrückt klingt das alles?