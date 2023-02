The Finals: Closed Beta des Shooters lässt euch Seoul und Monaco zerstören.

Die Macher des kommenden Shooters The Finals haben eine zweiwöchige Closed Beta angekündigt.

The Finals schickt euch in eine virtuelle Combat-Gameshow, in der ihr in Dreierteams antretet. Hinter dem Team stecken Ex-DICE-Chef Patrick Söderlund und andere Battlefield-Veteranen.

Freiheit wird groß geschrieben

Teams kämpfen in einer komplett zerstörbaren, dynamischen Umgebung und treten in virtuellen Kopien von Downtown Seoul und der Altstadt von Monaco an.

Die Beta bietet auch eine Trainingsmöglichkeit und Casual Play sowie Ranked-Turniere und Leaderboards. Wettkämpfer spielen während der zwei Wochen Waffen, Gadgets, kosmetische Gegenstände und mehr frei.

Um eine Chance auf die Teilnahme zu haben, könnt ihr euch auf Steam dafür anmelden.

"Viele von uns bei Embark arbeiten schon seit mehr als zwei Jahrzehnten an First-Person-Shootern", sagt Rob Runesson, Executive Producer von The Finals.

"Doch gerade als wir dachten, wir wären mit dem Genre fertig, haben wir einen Heiligen Gral unter den Entwicklern freigeschaltet. Dank Server-seitiger Zerstörung und Bewegungen kann fast alles in The Finals demoliert werden. Wir möchten neues Leben in ein Genre einhauchen, das leicht monoton wurde. Wir können es kaum erwarten, The Finals mit einer großen Menge an Spielern zu testen, um herauszufinden, ob sie uns zustimmen. So können wir das Erlebnis vor Launch weiter verbessern."