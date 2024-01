GeForce Now bringt mehr als 20 Spiele zum Jahresauftakt in die Cloud, darunter ein aktueller Multiplayer-Hit

Zum Start ins Jahr 2024 bringt Nvidia mehr als 20 neue Spiele in die Cloud von GeForce Now.

Zu den Neuzugängen zählen in diesem Monat unter anderem The Finals sowie die kommenden Titel Enshrouded und Prince of Persia: The Lost Crown.

Diese Spiele sind neu

The Finals verfügt zum Beispiel auch über eine RTX-On-Funktion, die für Ultimate- und Priority-User von GeForce Now verfügbar.

Hier sind alle neuen Titel:

Dishonored (für Ungarn, Tschechien und Polen) for Hungary, Czech Republic and Poland (Steam)

The Finals (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Scorn (Xbox, verfügbar für PC Game Pass)

Sniper Elite 5 (Xbox, verfügbar für PC Game Pass)

War Hospital (Neuerscheinung auf Steam, 11. Jan.)

Prince of Persia: The Lost Crown (Neuerscheinung auf Ubisoft, 18. Jan.)

Turnip Boy Robs a Bank (Neuerscheinung auf Steam und Xbox, verfügbar für PC Game Pass, 18. Jan.)

Stargate: Timekeepers (Neuerscheinung auf Steam, 23. Jan.)

Enshrouded (Neuerscheinung auf Steam, 24. Jan.)

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Firefighting Simulator - The Squad (Steam)

Jected - Rivals (Steam)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

Witch It (Steam)

Wobbly Life (Steam)

Zugleich verweist Nvidia noch einmal auf seine kommende Nvidia Special Address im Rahmen der CES. Am 8. Januar 2024 könnt ihr ab 17 Uhr einschalten, um neue Informationen zu GeForce Now und anderen Nvidia-Themen zu erhalten.