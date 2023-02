The Last of Us 1 im Angebot der Woche: Spart bis zu 50 Prozent.

Ihr habt das erste The Last of Us noch nicht gespielt, seid villeicht durch die neue HBO-Serie auf den Geschmack gekommen?

Oder möchtet ihr es noch einmal in der neuen PS5-Version erleben? Wie auch immer, ihr bekommt es aktuell günstiger.

The Last of Us ist das aktuelle Angebot der Woche im PlayStation Store und ihr könnt dabei bis zu 50 Prozent sparen.

Einerseits bekommt ihr The Last of Us Remastered für 9,99 Euro auf der PlayStation 4.

Die neuere Version, die vergangenes Jahr für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, gibt’s derzeit als Standard Edition für 59,99 Euro statt 79,99 Euro und als Digital Deluxe Edition für 69,29 Euro statt 89,99 Euro.

Gültig sind diese Angebote noch bis zum 16. Februar 2023 um 0:59 Uhr.