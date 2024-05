Wahrnehmung von Spielen "neu definieren": Last of Us Entwickler haben gewaltige Ambitionen

Naughty Dogs Neil Druckmann, Creative Director von Uncharted 4 und The Last of Us, ist der Ansicht, dass das nächste Spiel des Entwicklerstudios "die Wahrnehmung von Spielen durch den Mainstream neu definieren könnte".

Das sagte er in einem neuen Interview, das zeitgleich mit einem Sony-Event veröffentlicht wurde, in dem man seine "Creative Entertainment Vision" vorstellte. Dabei wurde auch ein Video mit einem futuristischen PlayStation-Controller gezeigt.

Ein neues Traumprojekt

"Ich hatte das Glück, an mehreren Traumprojekten arbeiten zu können", sagt er. "Und derzeit freue ich mich über ein Neues, das vermutlich das bisher Aufregendste ist."

"Es gibt eine wachsende Wertschätzung für Spiele, die sich über alle Altersgruppen hinweg erstreckt, anders als zu meiner Zeit als Kind. Dieser Wandel wird durch unseren Vorstoß ins Fernsehen mit The Last of Us unterstrichen, von dem ich hoffte, dass er die Kluft zwischen Spielern und Nichtspielern überbrücken würde."

Dadurch sei Gaming ins Rampenlicht gerückt und habe gezeigt, welche "reichhaltigen, immersiven Erlebnisse" dort geboten werden.

"Das begeistert mich nicht nur im Hinblick auf unser aktuelles Projekt, sondern auch das Potenzial von Spielen, eine weltweite Zielgruppe anzusprechen", fährt er fort. "Ich bin gespannt, wie dieses neue Spiel ankommt, besonders nach dem Erfolg von The Last of Us, da es die Wahrnehmung von Spielen durch den Mainstream neu definieren könnte."

Offiziell angekündigt ist das nächste Projekt bisher nicht. In der Vergangenheit hatte Druckmann sowohl sein Interesse an einem dritten Last of Us als auch an neuen Ideen betont.

"Man muss Risiken eingehen, um neue Ideen zu finden, die bei den Leuten ankommen. Obwohl Uncharted die Charts erobert hat, war es für uns als Studio wichtig, mit einem Franchise wie The Last of Us erneut zu innovieren", sagt Druckmann.

"Viele Unternehmen würden darauf bestehen, an profitablen Franchises festzuhalten. Aber die Kultur und Philosophie von SIE ermutigen uns dazu, neue Ideen zu verfolgen. Kunst erfordert Risiken. Man kann nichts Perfektes planen und vorherigen, wie erfolgreich es sein wird. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass SIE uns darauf vertraut, dass wir auf unseren vergangenen Erfolgen aufbauen, um brandneue kreative Möglichkeiten zu erforschen."