The Last of Us 2 Remastered: Was bieten Lost Levels und Roguelike? Neue Details!

Sony hat neue Details zum jüngst angekündigten The Last of Us 2 Remastered bekannt gegeben.

Das betrifft unter anderem die Lost Levels, ein Feature, das euch Abschnitte spielen lässt, die aus dem Spiel gestrichen wurden.

Was sagt Sony dazu?

Einer neuen Produktseite lässt sich etwa entnehmen, dass es sich bei den Lost Levels um insgesamt drei Levels handelt.

"Mit Lost Levels könnt ihr frühe Entwicklungsversionen von drei neuen Levels erkunden, die im Original von The Last of Us Part 2 nicht vorkommen: Sewers, Jackson Party und Boar Hunt", heißt es.

Weitere Meldungen zu The Last of Us 2 Remastered:

"Genießt stundenlange Kommentare der Entwickler über die Entwicklung von The Last of Us Part 2, während ihr das Spiel erlebt."

Und dann wäre da noch No Return, der neue Roguelike-Modus, in dem ihr verschiedene Charaktere spielen könnt.

"Überlebt so lange wie möglich in jedem Durchgang, während ihr euren Weg durch eine Reihe von zufälligen Begegnungen mit verschiedenen Gegnern und denkwürdigen Orten aus The Last of Us Part 2 wählt, die alle in spannenden Bosskämpfen gipfeln."

"Einzigartige Gameplay-Modifikatoren können neue und unerwartete Herausforderungen bieten, während ihr um Erfolg - und Überleben - in einer Vielzahl von verschiedenen Begegnungen kämpft. Spielt als eine Vielzahl von Charakteren, darunter nie zuvor spielbare Charaktere wie Dina, Jesse, Lev, Tommy und mehr, die alle einzigartige Eigenschaften haben, um verschiedene Spielstile zu bieten, und schaltet im Laufe des Spiels Skins für sie frei, die ihr in diesem Modus verwenden könnt."

Aber wie viele Levels gibt es für No Return? Offizielle Angaben dazu gibt es noch nicht, allerdings wurde im LinkedIn-Profil eines ehemaligen Naughty-Dog-Entwicklers entdeckt, dass dieser an zwölf Levels dafür gearbeitet hat.

Das muss nun natürlich keine finale Zahl sein, letztlich könnten es mehr, weniger oder auch genau zwölf sein. Warten wir ab, wann Sony oder Naughty Dog sich näher dazu äußern.

The Last of Us 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für die PlayStation 5.