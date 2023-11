Naughty Dog hat The Last of Us 2 Remastered nun offiziell angekündigt.

Die Neuauflage des 2020 veröffentlichten Titels soll am 19. Januar 2024 für die PlayStation 5 erscheinen.

Was erwartet euch?

Das Remaster bringt verschiedene Neuerungen mit sich, unter anderem einen neuen Roguelike-Survival-Modus namens No Return. Hier tretet ihr in zufallsgenerierten Begegnungen gegen Feinde an und könnt zwischen verschiedenen spielbaren Charakteren mit unterschiedlichen Spielstilen wählen.

Ihr könnt zudem zwischen verschiedenen Belohnungen wählen, Charaktere verbessern und mehr von ihnen sowie weitere Skins freischalten.

Weitere Meldungen zu The Last of Us 2:

Ebenfalls neu ist ein Guitar-Free-Play-Modus, in dem ihr mit verschiedenen freischaltbaren Instrumenten Musik spielen könnt. Dazu stehen verschiedene In-Game-Locations und Charaktere zur Verfügung.

Weitere Einblicke in die Entwicklung und ursprünglichen Pläne des Studios erlangt ihr in den Lost Levels. Dabei handelt es sich nicht um vollständig fertige Levels, sondern um Ideen aus einer frühen Entwicklungsphase mit Kommentaren der Entwickler.

In den Zwischensequenzen der Kampagne erwarten euch weiterhin neue Kommentare von Game Director Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross sowie von den Schauspielerinnen und Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Fidelity-Modus bietet The Last of Us 2 Remastered eine native Auflösung von 4K, im Performance-Modus sind es native 1440p, die auf 4K hochskaliert werden. Für Fernseher mit VRR besteht die Möglichkeit, die Begrenzung der Framerate abzuschalten. Des Weiteren wurden die Texturauflösung, Schattenqualität, Animation Sampling Rate und mehr erhöht, auch seht ihr noch über größere Entfernungen hinweg mehr Details.

Ihr könnt außerdem schnellere Ladezeiten erwarten, während die PS5-Version zugleich auf das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers setzt.

Vorbestellungen des Spiels sind ab dem 5. Dezember 2023 möglich, unter anderem bekommt ihr neben einer Standard Edition direkt bei PlayStation die W.L.F. Edition mit Steelbook, vier Pins, einem Washington-Liberation-Patch und 47 Society-of-Champions-Trading-Cards, darunter acht holografische Karten-

Die W.L.F. Edition.

Ein kostenloses Upgrade für Besitzerinnen und Besitzer der PS4-Version von The Last of Us 2 gibt es indes nicht. Wer ein Upgrade auf die digitale Version des Remasters haben möchte, muss dafür 10 Dollar (also wahrscheinlich 10 Euro) investieren. Spielstände lassen sich vom Original ins Remaster übertragen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten