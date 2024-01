The Last of Us 2 Remastered: Beim Roguelike-Modus ist Herzklopfen vorprogrammiert

The Last of Us Part II Remastered erscheint am 19. Januar für PlayStation 5. Die verbesserte Neuauflage bringt den neuen "No Return"-Modus mit sich. Dieser birgt Roguelike-Gameplay, das nichts für schwache Nerven sein soll.

Es gibt in diesem Modus kein Zurück

Auf Twitter hat Del Walker, Senior Charakterdesigner bei Naughty Dog über den Modus gesprochen und verraten, wie heftig das Gameplay wird. Walker warnt auf Twitter, dass es "nicht für schwache Herzen" geeignet sei. "Ich glaube, ihr seid noch nicht bereit dafür, wie STRESSIG der Überlebensmodus für unseren #TLOU2remastered-Titel ist."

I don't think you guys are ready for just how STRESSFUL the survive mode is for our #TLOU2remastered title. Not recommended for weak hearts https://t.co/g3G5pM3SFR — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) January 4, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im "No Return"-Modus könnt ihr Ellie, Abby und andere Charaktere spielen, die alle einen eigenen Spielstil und Fähigkeiten besitzen. Zudem soll es freischaltbare Skins für die Charaktere geben. Bis ihr am ende zum Bosskampf kommt, seht ihr viele verschiedene Schauplätze aus dem Hauptspiel.

Mehr zu The Last of Us 2 Remastered:

Last of Us 2 Remastered: So sieht der Roguelike-Modus No Return aus

The Last of Us 2 Remastered: Was bieten Lost Levels und Roguelike? Neue Details!

The Last of Us 2 für PS5 angekündigt, PS4-Besitzer müssen für Upgrade zahlen

Der Modus bietet selbst für Spieler, die bereits das Originalspiel gezockt haben, einen guten Grund, zurückzukehren. Für Besitzer des Grundspiels kostet das Upgrade nur 10 Dollar, es lohnt sich also doppelt.