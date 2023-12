Last of Us 2 Remastered: So sieht der Roguelike-Modus No Return aus

Sony und Naughty Dog zeigen in einem Video Gameplay aus dem neuen No-Return-Modus von The Last of Us 2 Remastered.

Bei No Return handelt es sich um einen Roguelike-Modus, in dem ihr ums Überleben kämpft.

Wen könnt ihr spielen?

Spielbar ist No Return unter anderem mit Ellie und Abby. Ebenso gibt es weitere freischaltbare Charaktere, etwa Dina, Jesse, Lev und Tommy.

Jeder verfügt über einen eigenen Spielstil und es lassen sich zudem weitere Skins für sie freischalten.

Ihr bekommt es in No Return in verschiedenen Locations, die ihr aus dem Hauptspiel kennt, mit zufällig ausgewählten Begegnungen zu tun, all das gipfelt am Ende in Bosskämpfen.

The Last of Us 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für die PlayStation 5.