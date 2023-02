The Last Spell will, dass ihr den Untergang der Menschheit verhindert.

Bereit für ein neues, taktisches Roguelite-Rollenspiel? In Kürze erscheint The Last Spell und schickt euch in die finale Schlacht um das Überleben der Menschheit.

Der Titel von Publisher The Arcade Crew und Entwickler Ishtar Games wird am 9. März 2023 für PC, Nintendo Switch und PlayStation-Konsolen veröffentlicht.

Einblicke im neuen Trailer

Ein neuer Trailer verschafft euch weitere Einblicke in die rundenbasierten Kämpfe des Spiels. In den prozedural generirten feindlcihen Angriffen nehmt ihr es mit einer großen Zahl an Gegnern auf, was "an Musou-Titel erinnern" soll.

Befeuert wird das Spielgeschehen durch einen Progressive-Metal-Soundtrack. Ihr könnt Upgrades freischalten, euch mit Omen Vorteile verschaffen und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ausprobieren.