The Lego Movie 2 Videogame - Alle Cheats für das Filmabenteuer

Auch zum zweiten Lego-Kinofilm gab es mit The Lego Movie 2 Videogame natürlich ein dazu passenden Videospiel. Und auch darin lassen sich wieder Cheat Codes eingeben, um ein paar schöne Dinge freizuschalten.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Cheats ihr in The Lego Movie 2 Videogame verwenden könnt und was ihr damit wiederum freischaltet.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in The Lego Movie 2 Videogame?

Die Verwendung der Cheats in The Lego Movie 2 Videogame ist relativ einfach, ihr müsst dafür nicht viel tun.

Während ihr spielt, öffnet ihr das Pause-Menü über die entsprechende Taste auf dem System, auf dem ihr spielt. Dort solltet ihr eine Option namens "Code eingeben" finden.

Gebt dort einen der Codes weiter unten ein und bestätigt die Eingabe.

Welche Cheat Codes gibt es für The Lego Movie 2 Videogame?

Die Cheats in The Lego Movie 2 Videogame schalten Dinge in verschiedene Kategorien frei. Nachfolgend zeigen wir euch die einzelnen Codes für die jeweiligen Kategorien.

Lilafarbene Relikte:

Die lilafarbenen Relikte schalten weitere Charaktere frei. Wenn ihr eines davon verwendet, bekommt ihr einen zufällig ausgewählte Figur. Insgesamt gibt es im Spiel mehr als 100 Charaktere, das hier ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin!

Cheat Effekt H29V4E Lilafarbenes Relikt CK3GR7 Lilafarbenes Relikt NHCBRC Lilafarbenes Relikt THSS1T Lilafarbenes Relikt QHN4KB Lilafarbenes Relikt PC7B52 Lilafarbenes Relikt MSEGWC Lilafarbenes Relikt

Grüne Relikte:

Die grünen Relikte bescheren euch wiederum einen zufällig ausgewählten Gegenstand, von denen es massenhaft im Spiel gibt. Ganz egal, ob es sich dabei um Hilfsmittel, Waffen oder Werkzeuge handelt.

Cheat Effekt ZLWEV4 Grünes Relikt V76RFB Grünes Relikt RUL4LU Grünes Relikt 1ZCPYGV Grünes Relikt LNM9B Grünes Relikt 7XJP73 Grünes Relikt

Blaue Relikte:

Blaue Relikte geben euch Baupläne für Gebäude und andere Objekte, die euch hier und da das Vorankommen in der Spielwelt erleichtern.

Cheat Effekt KEFWX4 Blaues Relikt DT98BK Blaues Relikt V8K72L Blaues Relikt BK21FE Blaues Relikt DR8CEE Blaues Relikt PPLFWD Blaues Relikt

Goldene und rote Relikte:

Die roten Super-Relikte verschaffen euch Super-Teile und Super-Objekte. Damit lassen sich äußerst nützliche Objekte freischalten, zum Beispiel eine Super-Karte, die euch zu allen Schatztruhen führt.

Cheat Effekt FR0MTT - FCRL55 - R3TJU8 -

Steinchen:

Ihr habt nicht genug Steine oder hättet einfach gerne noch mehr davon? Kein Problem. Insgesamt ist das hier nicht viel, aber die folgenden Codes geben euch jeweils 20.000 Steinchen. Eine kleine, aber willkommene Hilfe!

Cheat Effekt EK5P48 20.000 Steinchen 5KCT38 20.000 Steinchen K6DFM6 20.000 Steinchen U505AD 20.000 Steinchen XPYJNX 20.000 Steinchen NAUXRU 20.000 Steinchen SLBJKK 20.000 Steinchen PH9NFT 20.000 Steinchen 4VVXPR 20.000 Steinchen J3A2VF 20.000 Steinchen

Viel Spaß beim Spielen von The Lego Movie 2 Videogame!