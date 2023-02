The Lego Ninjago Movie Videogame: Alle Cheats für Ninjas

The Lego Ninjago Movie Videogame ist ein weiteres Spiel zu einem Lego-Film und wie das bei den meisten Lego-Spielen so üblich ist, gibt es auch dafür einige Cheat Codes, die ihr verwenden könnt.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, welche Cheats in The Lego Ninjago Movie Videogame verfügbar sind und was ihr bekommt, wenn ihr diese Codes eingebt.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in The Lego Ninjago Movie Videogame?

Um die Cheats Codes in The Lego Ninjago Movie Video eingeben zu können, müsst ihr zeurst einmal das Pause-Menü aufrufen.

Sucht dort dann nach dem Menüpunkt "Code eingeben" und wählt ihn aus. Dort gebt ihr dann wiederum einen der Codes aus dem nächsten Abschnitt.

Welche Cheat Codes gibt es für The Lego Ninjago Movie Videogame?

Die Cheat Codes für The Lego Ninjago Movie Videogame schalten verschiedene Charaktere frei. Ihr könnt sie im freien Spiel verwenden.

Folgende Codes gibt es: