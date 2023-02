The Mandalorian: Logitech bringt sein Gaming-Headset A30 im neuen Mando-Look.

Pünktlich zum Start der dritten Staffel von The Mandalorian kündigt Logitech sein Gaming-Headset A30 in einer besonderen Mandalorian-Edition an.

Dieses habe man in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm entwickelt, heißt es.

Mehr als nur ein Headset

"Die Mandalorian Edition des Logitech G A30 ist mehr als nur ein Headset", teilt das Unternehmen mit. "Es ist ein Sammlerstück, das die Welt von Star Wars feiert und dabei gleichermaßen für Gamer*innen und Fans entwickelt wurde."

Das Headset unterstützt Logitechs Lightspeed-Technologie und hat zusätzlich einen 3,5-mm-Anschluss. Verwenden könnt ihr es so mit PC, Xbox Series X/S, PlayStation, Nintendo Switch, Mac, iOS und Android. Also mehr oder weniger dort, wo ihr möchtet.

Das Design beschreibt Logitech wie folgt: "Die Mandalorian Edition des Logitech G A30 kombiniert die unverkennbare Ästhetik des Franchise mit dem schlanken Design der A30-Serie. Dabei ist die Farbe dem Mandalorianischen Eisen – Beskar – nachempfunden. Das Headset verfügt über eine weiche Memory-Schaumstoff-Polsterung in den Ohrmuscheln und am Kopfbügel, der genau die richtige Spannkraft für langanhaltenden Tragekomfort besitzt. Außerdem befinden sich am unteren Teil des Headsets verstellbare, magnetische Ohrpolster, mit denen sich die Polsterung nach eigenem Ermessen anpassen lässt."

So sieht die Mandalorian Edition aus.

Auf der linken Ohrmuschel seht ihr das Profil von Din Djarin, auf der rechten Ohrmuschel das Siegel des Clan Mudhorn. Ebenso hat man auf dem gesamten Headset weitere Easter Eggs versteckt.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Logitech mehr als 27 Stunden, der Preis liegt wiederum bei 279 Euro. Laut Logitech ist das Headset ab heute über die eigene Webseite und im Einzelhandel erhältlich.

Ab dem 1. März 2023 könnt ihr euch die dritte Staffel von The Mandalorian auf Disney+ anschauen. Staffel drei besteht aus acht Folgen, jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht.