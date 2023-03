The Outlast Trials startet im Mai in den Early Access.

The Outlast Trials, das dritte Spiel der Outlast-Reihe, hat einen Termin für den Early-Access-Start erhalten.

Am 18. März 2023 beginnt der Early Access des Spiels, nachdem im vergangenen Oktober bereits eine geschlossene Beta stattfand.

Hilfreiches Feedback

Besagte Beta hat Entwickler Red Barrels nach eigenen Angaben hilfreiches Feedback und interessante Daten beschert, die seitdem dabei halfen, das Spiel zu verbessern.

"Die Closed Beta war nur ein Vorgeschmack auf das, was in The Outlast Trials auf euch zukommt", teilt Red Barrels Mitgründer Philippe Morin mit.

Weitere Meldungen zu The Outlast Trials:

"Unsere erste Runde von Teilnehmern, die bereit waren, an den Tests teilzunehmen, hat uns aufschlussreiches Feedback und sehr interessante Daten geliefert, die wir zur Verbesserung des Spielerlebnisses genutzt haben."

The Outlast Trials ist ein kooperatives Horrorspiel für bis zu vier Spielerinnen und Spieler. Ihr müsst schleichen, Werkzeuge verwenden und euch verstecken. Ebenso gibt es Möglichkeiten, dem Horror zu entfliehen, Feinde zu verlangsamen und mehr.