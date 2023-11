The Talos Principle 2: Lösung Boot-Vorgang (Vielseitige Vorrichtung, Statischer Druck, Einzelspalt-Experiment)

The Talos Principle 2 ist echtes Hirnfutter mit Rätseln, die selbst gestählte Adventure- und Puzzleveteranen an ihre Grenzen bringen können.

Das Spiel erklärt gerade einmal so viel, wie es muss, und weniger, als es könnte. Vor allem aber weniger, als manch einer zum Abschluss der ersten Rätsel benötigt. Hier kommt der Einsteiger-Guide zu The Talos Principle 2 ins Spiel. Er erklärt anhand der ersten Abschnitte und Rätselkammern, wie das Spiel funktioniert, wie man mit der Umgebung interagiert und, na klar, wie man die Rätsel löst. Viel Spaß beim Knobeln.

Würfelstufen

Nehmt einen Würfel (hier Hexaeder genannt), platziert ihn auf dem roten quadratischen Bodenschalter, damit die blaue Barriere verschwindet, und stellt den dritten Würfel auf den hinteren neben dem Vorsprung:

Springt auf den einzelnstehenden Würfel (anvisieren und dann X bzw. A für "Hierher springen" drücken), weiter auf die beiden dahinter, dann hoch und zum L-Symbol, das wir einsammeln.

Einzäunung

Nehmt einen der beiden übereinandergestapelten Würfel in die Hand und stellt ihn vor den niedrigen Zaun mit dem Würfel dahinter:

Springt auf den platzierten Würfel und ihr könnt den hinter dem kleinen Gitter mit der Hand greifen. Damit könnt ihr nun eine Treppe bauen, um über den hohen Zaun zu gelangen:

Die paar Schritte dahinter sind schnell gemacht, bevor wir das nächste L einsammeln.

In Reichweite

Stellt den Würfel von der rechten Seite auf den Schalter vor der Barriere, damit diese verschwindet:

Springt auf den Würfel dahinter, hebt ihn von oben an und stellt ihn vor dem Vorsprung ab, auf dem ihr das I-Symbol einsackt:

Anschließend geht es durch die Tür mit den grünen Symbolen darauf (die rechte). Ihr müsst die gesammelten Symbole so anordnen, dass das Schwarz-Weiß-Muster links komplett ausgefüllt ist:

Statischer Druck

Holt den Ventilator aus dem hinteren Teil des Raumes und platziert ihn auf dem Schalter mit der blauen Barriere daneben, damit diese verschwindet:

Holt beide Würfel aus dem Raum und den Ventilator zurück. Er wandert dorthin, wo er herkam. Stellt einen Würfel auf den Ventilator und springt mit dem zweiten Würfel in der Hand auf den ersten:

Von oben lasst ihr den Würfel aus der Hand auf den roten Schalter fallen, werdet schwungvoll nach oben befördert und springt rüber zum L-Symbol.

Windiger Tag

Nehmt links vom Boden den Ventilator in die Hand und legt ihn auf die vorgesehene Fläche, damit Luft nach oben strömen kann:

Springt nach oben und holt den Würfel vom Vorsprung. Mit diesem geht ihr zurück nach unten und tauscht den Würfel gegen den hinteren Ventilator, der auf dem Bodenschalter steht:

Mit dem Ventilator in der Hand springt ihr wieder in den Luftstrom, weiter nach oben, platziert den zweiten Ventilator wie vorgesehen und gelangt zum Baustein.

Einzelspalt-Experiment

Benutzt den schrägstehenden Ventilator, damit er euch auf die Plattform mit dem Schalter an der Wand befördert:

Der Schalter verschafft uns nach dem Aktivieren einen Würfel. Diesen benötigen wir, um den rötlichen Lichtstrahl neben dem Ventilator zu unterbrechen. Wir sehen, dass der Luftstrom dort, wo der Strahl auftraf, verstummt.

Nun können wir auf der linken Seite dem Weg neben dem Eingang folgen und erreichen das zweite L-Symbol.

Vielseitige Vorrichtung

Nehmt rechts den Störsender in die Hand und lauft zu dem roten Schalter auf dem Boden. Visiert damit die Barriere an, auf die der Sender beim Betreten des Raumes gerichtet war. Mit der Taste L2/LT stört ihr sie:

Nach dem Einsammeln des Störsenders müsst ihr die Barriere, auf die er gerichtet war, noch einmal mit L2/LT stören. Tut das auf Höhe des Bodenschalters, um ihn gleichzeitig dort platzieren zu können.

Der Störsender muss auf den Bodenschalter gestellt werden, damit die Barriere daneben verschwindet. Folgt dem Weg in einen neuen Bereich.

Dort findet ihr einen Störsender hinter einer lila Barriere rechts (dieser lässt sich aus dem geschlossenen Bereich nicht entfernen). Auf der anderen Seite steht ein weiterer Störsender. Diesen können wir nicht einfach entfernen, da sonst eine Barriere erscheint:

Diesen Sender müssen wir befreien.

Geht zu dem anderen Störsender (hinter der lila Barriere) und nutzt ihn, um die Schranke auf der anderen Seite zu entfernen:

Holt nun den befreiten Störsender und platziert ihn so, dass er den Luftstrom im angrenzenden Gang unterbricht. Ihr könnt dem Weg dann folgen:

Mehr ist in diesem Bereich nicht zu tun. Sammelt das Symbol ein und ihr habt das Rätsel erfolgreich beendet.

Geht dann zu der linken Tür im Hauptbereich und setzt die gelben Symbole ins Feld ein, zum Beispiel so:

Grundlegende Verbindungen

Holt den Konnektor links aus der offenen Kammer und lauft links davon an der Seite entlang, so wie hier auf dem Bild:

Stellt ihn ungefähr so hin, dass er mit dem blauen Siegel an der Wand verbunden werden kann:

Geht dann wieder nach vorn und nehmt den dort stehenden Konnektor (auf den ein blauer Strahl gerichtet ist) mit. Stellt ihn in denselben Gang wie den ersten Konnektor, verbindet sie mit L2/LT und die Szene sollte so aussehen:

Betretet den nun offenen Raum und schnappt euch das rote Symbol.

Prismenbeugung

Lauft zu dem Konnektor, der angestrahlt wird. Nehmt ihn in die Hand und stellt ihn so vor die blaue Barriere, dass er den Konnektor auf der Statue trifft:

Mehr ist hier nicht zu tun. Durch die neue Verbindung steht der Raum mit dem L-förmigen Symbol offen, damit wir ihn betreten und es einsammeln können.

Zerstörerische Interferenz

Nehmt einen der beiden Konnektoren in die Hand und verbindet ihn mit der roten Vorrichtung, aus der der Laserstrahl kommt, dann mit dem runden Siegel links neben der Barriere, so wie auf dem folgenden Bild:

Schnappt euch den anderen Konnektor, verbindet ihn mit der blauen Laservorrichtung auf der anderen Seite und dann mit dem blauen Siegel neben der Barriere, ungefähr so:

Der Raum wird zugänglich und verschafft uns einen dritten Konnektor. Nehmt diesen mit nach draußen.

Wir müssen zum Abschluss die zweite Barriere verschwinden lassen. Das Problem: Auf dem normalen Weg würden sich die blauen und roten Strahlen kreuzen.

Nehmt daher den dritten Konnektor und verbindet ihn so wie auf dem folgenden Bild:

Damit umgeht ihr die sich kreuzenden Strahlen und gelangt in den Raum mit dem Baustein.

Zwei Farben, zwei Türen

In diesem Rätsel haben wir einen zusätzlichen Konnektor (einer steht schon da) und einen Würfel zur Verfügung.

Holt den Würfel aus dem Bereich, in dem der blaue Laserstrahl entspringt, und stellt ihn auf den Boden. Nehmt den freien Konnektor, verbindet ihn mit dem blauen Symbol rechts von der Barriere, die ihr öffnen möchtet, und platziert ihn auf dem Würfel:

Damit verhindern wir, dass sich die Strahlen kreuzen. Der Raum öffnet sich und wir können uns den I-förmigen Baustein holen.

Der Aufstieg wartet

Bei diesem Rätsel nehmt ihr den Würfel und stellt ihn auf den Ventilator am Boden. Holt dann den Konnektor, verbindet ihn mit der roten Vorrichtung über dem Stromschalter sowie mit dem runden Siegel hinter der blauen Barriere:

Zum Abschluss müsst ihr lediglich den Stromschalter einmal drücken. Der Würfel schwebt mitsamt dem Konnektor nach oben, der Strahl findet sein Ziel und wir erhalten das Z-förmige Symbol.

Da wir nun alle roten Bauteile haben, lässt sich die mittige Tür öffnen. Hier das Schaubild:

Dahinter seht ihr auf der rechten Seite einen weiteren QR-Code (ohne genau zu wissen, wofür er da ist, abgesehen davon, dass man ihn mit dem Handy scannen kann).

Tretet dahinter in das Licht und ihr habt die Einleitung von The Talos Principle 2 abgeschlossen. Viel Erfolg und Erfolg in den kommenden Abschnitten.