The Witcher 3: Geralts Geschichte geht weiter, aber nicht als Spiel.

Geralts Geschichte nach The Witcher 3 geht weiter, allerdings nicht in einem Spiel.

Dark Horse hat eine neue Comic-Reihe namens The Witcher: Corvo Bianco angekündigt, die in Zusammenarbeit mit CD Projekt entwickelt wird.

Neue Abenteuer für Geralt

Den Namen Corvo Bianco kennt ihr, wenn ihr die Witcher-3-Erweiterung Blood and Wine gespielt habt.

Ganz so ruhig, wie man es vielleicht erwarten könnte, geht es in dieser Region allerdings nicht zu.

"Für einen Hexer kann das einfache Leben schwer zu finden sein, und noch schwerer ist es, darauf zu verzichten. Als Geralt eine Vorliebe für ein langsameres Tempo - guten Wein und gute Gesellschaft - entwickelt, werden die Routinen eines Hexers leicht in den Hintergrund gedrängt."

"Mit Yennefer an seiner Seite könnte man hoffen, dass Geralt wirklich in den Genuss des guten Lebens kommen wird. Aber die Flecken der Vergangenheit reichen weit zurück und wie bei Blut und Wein zieht jeder Tropfen diejenigen an, die mehr wollen."

Geschrieben wird Corvo Bianco von Bartosz Sztybor, der bereits für The Witcher: Wild Animals und The Witcher: Fading Memories verantwortlich war. Ab dem 8. Mai 2024 sollen die Comics in den USA veröffentlicht werden.

CD Projekt arbeitet indes an einem neuen Witcher-Spiel, dessen Produktion noch 2024 starten könnte. Es ist der Auftakt zu einer neuen Witcher-Saga auf Basis der Unreal Engine.