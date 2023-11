Für The Witcher 4 hat CD Projekt fast 330 Entwickler zusammengetrommelt

CD Projekt hat für das nächste Hauptspiel zu The Witcher ein Entwicklungsteam aus beinahe 330 Leuten zusammengestellt. Es ist das bisher größte Entwicklerteam des Studios.

Der Witcher erhält besonders viel Aufmerksamkeit

Gestern gab das Studio die Größe ihrer Entwicklerteams während der vierteljährlichen Finanzergebnisse bekannt (danke, VGC).

"Das Team wächst stetig und hat Ende letzten Monats fast 330 Entwickler erreicht", sagte Adam Kiciński, CEO von CD Projekt während der Konferenz. "Es wird erwartet, dass es bis Mitte nächsten Jahres auf über 400 anwächst."

Somit hat das Polaris-Team, von dem Kiciński hier spricht, sogar das Team hinter Cyberpunk 2077 überholt, welches aus etwa 300 Mitarbeitern besteht. Ende Oktober arbeiteten rund 220 Entwickler an Projekten rund um Cyberpunk und Phantom Liberty.

Mehr zu The Witcher 4:

The Witcher 4: Die Entwicklung des nächsten Teils nimmt an Fahrt auf

Das Witcher-Remake erscheint erst nach The Witcher 4 und baut auf dessen Technologien auf

The Witcher: CD Projekt geht davon aus, dass die neue Saga "mehr als ein Spiel" umfasst

Insgesamt gebe es rund 700 Entwickler bei CD Projekt Red und The Molasses Flood, dem Studio hinter Flame in the Flood, das 2021 von DCPR übernommen wurde und nun an einem Witcher-Ableger sowie dem Projekt Sirius arbeitet.

Dank Phantom Liberty, das am 26. September erschien, erlebt das Studio auch wieder einen Aufschwung. Bisher hat sich die von Kritikern gefeierte Erweiterung 4,3 Millionen Mal verkauft.